Batman musste Karriere wegen riesigem Fehler beenden: Neue Details zu Trauma enthüllt, das wir nie sehen werden

Aus The Flash wurde eine extrem traumatische Batman-Hintergrundgeschichte gestrichen. Sie hätte enthüllt, warum Michael Keatons DC-Held seine Karriere aufgab.

In The Flash ist Michael Keaton 30 Jahre nach Batmans Rückkehr als Dunkler Ritter in die Kinos zurückgekommen. Sein Multiversums-Auftritt half dem DC-Film finanziell aber nicht. Der Blockbuster floppte an den Kinokassen und schnitt sogar schlechter ab als Dwayne Johnsons jüngste Black Adam-Pleite.

Eine besonders traumatische Batman-Story, die aus The Flash gestrichen wurde, hätte den Film für Fans womöglich besser gemacht. Wir erklären euch die Details dazu.

Erschütternder Batman-Hintergrund wurde aus The Flash geschnitten

Wie The Wrap berichtet, hat Warner ein rund 8-minütiges Featurette zu The Flash über Keatons Batman-Rückkehr veröffentlicht. In dem Video, das ihr euch komplett auf YouTube anschauen könnt, verrät Regisseur Andy Muschietti unter anderem, dass eine tragische Hintergrund-Story aus The Flash gestrichen wurde.

Hier ging es darum, dass Keatons Batman seine Karriere aufgab, nachdem er unwissentlich einen Bösewicht direkt vor den Augen von dessen Kind getötet hatte. Die Situation war als direkter Spiegel von Bruce Waynes eigener traumatischer Kindheit gedacht, als ein Bösewicht seine Eltern direkt vor ihm umbrachte.

Aus The Flash wurde außerdem eine gelöschte Szene veröffentlicht, in der die beiden Barrys darüber diskutieren, ob an dem Gerücht rund um die tragische Batman-Geschichte etwas dran ist. Hier könnt ihr euch den Clip selbst anschauen:

The Flash ist ein Millionen-Verlust für das Studio

Der DC-Film hat laut Box Office Mojo mit einem Budget von 200 bis 220 Millionen Dollar weltweit 267 Millionen Dollar eingespielt. Für das Studio ist The Flash dadurch ein finanzieller Mega-Flop.

Nach Aquaman 2 aus diesem Jahr wird das DC-Filmuniversum neu gestartet. Mit dem Plan von James Gunn und Peter Safran erscheint als Nächstes ein neuer Superman-Film von Gunn.

