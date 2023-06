Alle Cameos in The Flash: Der DC-Film bringt Lieblingsfiguren zurück, die seit Jahrzehnten verloren schienen

The Flash bringt viele bekannte DC-Figuren zurück. Wir haben eine Liste mit den wichtigsten Cameos in dem Superhelden-Spektakel mit Batman, Superman und Co. erstellt.

Es ist kein Geheimnis mehr: The Flash ist das für DC, was Spider-Man: No Way Home für Marvel war. Was bedeutet das? Im Rahmen eines Multiversum-Abenteuers werden die Grenzen eines bestehenden Franchise (in diesem Fall das DC Extended Universe) aufgebrochen, um Figuren aus anderen Filmreihen hereinzuholen.

Welche DC-Figuren haben es in The Flash geschafft? Wir haben alle großen Cameos und Gastauftritte in einer ausführlichen Liste zusammengetragen. Bevor ihr weiterlest, sei eine ausdrückliche Spoiler-Warnung ausgesprochen! The Flash greift auf die gesamte DC-Geschichte zurück und wartet mit einigen Überraschungen auf.

Allein von der Hauptfigur bekommen wir drei verschiedene Versionen zu sehen. Ezra Miller verkörpert nicht nur den Barry Allen aus dem DCEU, sondern auch eine jüngere Version aus einer anderen Dimension. Dazu gesellt sich am Ende des Films ein dritter Barry, der quasi der dunklen Seite der Macht verfallen ist: Dark Flash.

Alle Batman-Darsteller in The Flash

Adam West aus Batman hält die Welt in Atem (1996) und Batman (1966-1968)



aus Batman hält die Welt in Atem (1996) und Batman (1966-1968) George Clooney aus Batman & Robin (1997)

aus Batman & Robin (1997) Michael Keaton aus Batman (1989) und Batmans Rückkehr (1992)

aus Batman (1989) und Batmans Rückkehr (1992) Ben Affleck aus Batman v Superman (2016), Suicide Squad (2016) und Justice League (2017) bzw. Zack Snyder's Justice League (2021)

Alle Superman-Darsteller in The Flash

Christopher Reeve aus Superman (1978), Superman II (1980), Superman III (1983) und Superman IV (1987)

aus Superman (1978), Superman II (1980), Superman III (1983) und Superman IV (1987) George Reeves aus Superman and the Mole-Men (1951) und Superman (1952-1958)

aus Superman and the Mole-Men (1951) und Superman (1952-1958) Nicolas Cage als Superman aus dem nie realisierten DC-Film Superman Lives

Alle Supergirl-Darstellerinen in The Flash

Alle DCEU-Stars in The Flash

Alle weiteren Cameos in The Flash

Nikolaj Coster-Waldau (Bekannt als Jaime Lannister aus Game of Thrones)

(Bekannt als Jaime Lannister aus Game of Thrones) Andy Muschietti (Regisseur des Films, beißt in einen Hotdog, der ihm vom Flash weggeschnappt wird)

Darüber hinaus wartet The Flash mit geschummelten Cameos auf. Henry Cavills Superman taucht etwa nur kurz in einer Nachrichtensendung von hinten auf. Zudem ist bei der großen Multiversums-Sequenz am Ende das Lachen eines Jokers zu vernehmen. Laut Gerüchten hätte es sogar einen Cameo von Linda Carter als Wonder Woman geben sollen, aber im fertigen Film konnten wir sie nicht entdecken.

Apropos: So beeindruckend die Cameo-Parade auf den ersten Blick ist, das Fehlen von ein paar Namen überrascht durchaus. In einem Multiversums-Film, der The Flash heißt, hätte sich definitiv ein Auftritt von Grant Gustin angeboten, der den roten Blitz von 2014 bis 2023 in der DC-Serie The Flash verkörperte und dank eines Crossover-Events 2020 sogar schon eine Begegnung mit Millers Version der Figur hinter sich hat.

Darüber hinaus hätte sich die Rückkehr von Christian Bale als Batman aus der The Dark Knight-Trilogie angeboten. Brandon Routh hätte seinen Superman aus Superman Returns zurückbringen können und wenn wir ehrlich sind, wäre Tom Welling, der Clark Kent von 2001 bis 2011 in Smallville verkörperte, auch perfekt für den Film gewesen. Aber vielleicht hält sich DC diese Optionen für zukünftige Projekte offen.

The Flash läuft seit dem 15. Juni 2023 in den deutschen Kinos. Mit Blue Beetle und Aquaman and the Lost Kingdom erobern dieses Jahr noch zwei weitere DC-Filme die große Leinwand, ehe mit Superman: Legacy 2025 der große Neustart folgt.

