Sogar hinter Dwayne Johnson-Desaster: The Flash hat über 200 Millionen gekostet und jetzt das

Der DC-Blockbuster The Flash ist kürzlich im Kino gestartet. Der extrem teure Film hat in seinen ersten Tagen weniger eingespielt als Dwayne Johnsons Mega-Flop Black Adam.

Schlimmer als Dwayne Johnsons Black Adam: The Flash-Flop hat viele Gründe

The Flash ist in jeder Hinsicht extrem. Laut The Numbers mit 200 Millionen US-Dollar extrem teuer, geplagt von extremen Kontroversen um seinen Star Ezra Miller und gleichzeitig Träger extremer Hoffnungen für frischen DC-Wind. Aber nach dem ersten Wochenende in den Kinos

Wie Variety berichtet, hat The Flash im sogenannten Domestic Market (USA und Kanada) über das erste Wochenende nach Start nur 55 Millionen US-Dollar eingespielt. Damit liegt er hinter den 67 Millionen US-Dollar des DC-Vorgängers Black Adam, der Dwayne Johnson am Ende einen der schmerzhaftesten Flops seiner Karriere einhandelte.

Dabei fällt besonders das heftige Budget von etwa 200 Millionen US-Dollar reinen Produktionskosten ins Gewicht. Zum Vergleich: selbst der ähnlich teure Marvel-Flop Ant-Man and the Wasp: Quantumania spielte am ersten Wochenende 135 Millionen ein (via The Numbers ).

Die möglichen Gründe für das maue Startwochenende sind vielfältig. Vielleicht hat die Kontroverse um The Flash-Star Ezra Miller viele Fans abgeschreckt. Die Kritiken zum Film sind zwar weitestgehend positiv, aber auch nicht begeistert (via Metacritic ). Vorangegangene Flops wie Thor 4: Love and Thunder, Ant-Man 3 und Shazam 2: Fury of the Gods deuten außerdem eine gewisse Superhelden-Müdigkeit des Publikums an.

Ist The Flash zum Scheitern verurteilt?

Die wöchentlichen Einspielergebnisse fallen bei Superhelden-Blockbustern nach The Flash-Art in den Wochen nach Start klassischerweise rapide ab. Wie der Variety-Bericht richtigerweise erwähnt, gibt es Beispiele, in denen ein Superhelden-Film nach schlechtem Start noch zum Erfolg wurde. Häufig kommt es nicht vor. Wir drücken die Daumen, aber die Zeichen stehen schlecht.

