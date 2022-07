Von Star Wars-Macher: The Big Bang Theory-Star schnappt sich erste große Rolle nach Ende der Sitcom

Nach dem The Big Bang Theory-Finale steht die erste große Serienrolle von Howard-Star Simon Helberg jetzt fest. Das kommende Projekt stammt von Star Wars 8-Regisseur Rian Johnson.

Bis zum Ende von The Big Bang Theory spielte Simon Helberg die Rolle des Ingenieurs Howard Wolowitz 12 Staffeln lang. Seitdem war er in kleineren Nebenrollen in Filmen wie Annette zu sehen. Jetzt hat sich der Schauspieler die nächste große Serienrolle seit dem Finale der Sitcom geschnappt. Das kommende Projekt stammt aus der Feder von Star Wars 8- und Knives Out-Regisseur Rian Johnson.

The Big Bang Theory-Star wird Teil von rätselhafter Krimiserie

Wie unter anderem Collider berichtet, stößt Simon Helberg zum Cast von Poker Face dazu. Die Serie wird von Rian Johnson geschrieben und wurde 2021 für den US-Streamingdienst Peacock bestellt.

Die Hauptrolle in Poker Face spielt Natasha Lyonne, die ihr vielleicht aus dem abgefahrenen Sci-Fi-Hit Matrjoschka bei Netflix kennt. Zur Handlung der Peacock-Serie ist bis jetzt nur bekannt, dass Lyonnes Protagonistin in jeder Folge einen neuen Mordfall lösen muss. Klingt erstmal nach einer generischen Krimiserie, doch Rian Johnson verleiht Poker Face garantiert wieder einige spannende Erzählkniffe.

Neben Lyonne und Helberg spielen in Poker Face unter anderem noch Benjamin Bratt, Joseph Gordon-Levitt, Jameela Jamil, David Castaneda und Tim Meadows mit. Wann und wo die Serie in Deutschland erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.

