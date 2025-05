Beeindruckender Thriller über Kindesentführung: Er blickt in Abgründe und überrascht dann immer mehr

Der Thriller A Girl with Closed Eyes versteht es, die Karten von Opfer- und Täterschaft neu zu mischen, als der Mord an einem Schriftsteller eine Tür zu vergangenen Geheimnissen öffnet.

Bei den Fantasy Filmfest Nights 2025 ist der Thriller A Girl with Closed Eyes erstmals nach Deutschland gekommen, um uns in den Abgrund eines düsteren Thrillers einzuladen. Als hakenschlagende Geschichte zieht die Ermordung eines Besteller-Autors Kreise, die immer weiter zurückreichen.

A Girl with Closed Eyes: Was, wenn dein Entführer ein Buch über dich schreibt?

Der Autor Jeong Sang-woo hat einst den Bestseller A Girl with Closed Eyes über eine wahre Kindesentführung verfasst. Bevor er sein heiß erwartetes, angekündigtes Sequel veröffentlichen kann, wird er allerdings ermordet. Als Hauptverdächtige nimmt man In-seon (Minha Kim) noch am Tatort fest. Ihre Aussage will sie nur gegenüber Polizistin Park Min-ju (Choi Hee-seo) machen.

Als die Ermittlerin ankommt, erwarten sie gleich zwei Überraschungen: Die Verdächtige ist eine alte Kindheitsfreundin – und zugleich die inzwischen erwachsen gewordene Entführte, um die sich das Buch des Ermordeten drehte. Doch kann ihre Behauptung stimmen, dass der Schriftsteller sie einst eigenhändig einsperrte, bevor sie entkam? Warum hätte sie 20 Jahre schweigen sollen, wenn sie ihren Entführer kannte?

Schaut hier den Trailer zu A Girl with Closed Eyes

A Girl With Closed Eyes - Trailer (English Subs) HD

Rotes Schneegestöber treibt durchs Bild. Plötzlich färben sich die Flocken blau. Dann wieder rot. So wie A Girl with Closed Eyes erst nachträglich enthüllt, dass ein Blaulicht die kalte Kulisse des Mordes einfärbt, kommt auch die Thriller-Erzählung mit immer neuen Handlungstwists und Charakterwendungen daher, die ihr einen neuen Anstrich geben. Thematisch entfalten sich die düsten Nachwehen einer Kindesentführung, filmisch zieht das Spannungswerk gekonnt in seinen Bann. Denn bei diesem Mordfall ist nichts so einfach wie gedacht.

A Girl with Eyes Closed erzählt ein Thriller aus Frauen-Perspektive

Mit zwei weiblichen Hauptfiguren und Sun-Young Chun als Regisseurin, eröffnet A Girl with Closed Eyes eine spannende weibliche Perspektive. In einer Videobotschaft vor der Berliner Deutschlandpremiere bei den Fantasy Filmfest Night erzählt die Filmemacherin davon, dass ihr vor allem die "emotionale Chemie" der zwei Protagonistinnen wichtig war. Und das spürt man:

Es geht nicht so sehr um die grauenvolle Tat oder den Entführer, sondern vielmehr um das, was ein solches Trauma mit allen Beteiligten anrichtet. Anders als bei Serienkiller-Unterhaltung wie Dahmer rückt hier nicht der Täter, sondern das Opfer in den Fokus – und die Frage, ob die Entführte durch ihre Erfahrung selbst zur Mörderin geworden ist.

Darstellerin Minha Kim beeindruckte schon in der gefeierten Serie Pachinko mit ihrer schauspielerischen Präsenz. Sie in der intensiven Rolle der Festgenommenen zu besetzen, erweist sich in A Girl with Closed Eyes als Glücksgriff. Denn in der zarten Sturheit ihres Schauspiels spiegeln sich Schuld und Unschuld gleichermaßen wider. Das treibt den wendungsreichen Thriller in seiner Ungewissheit bis kurz vor Schluss an.

Fantasy Filmfest Nights Highlight: A Girl with Eyes Closed stellt die richtigen Fragen

Als Spielfilmdebüt ist A Girl with Closed Eyes nicht völlig ohne Schwächen: Einige Figurenentscheidungen in der sehr verschachtelten Storyführung kratzen an der Logik, wenn beispielsweise eine Polizistin, die gerade noch ihren Chef mit einer Waffe bedroht hat, später ungestraft davonkommt. Doch im Gesamtbild zeichnet der koreanische Thriller ein faszinierend düsteres Bild, das zuweilen an Denis Villeneuves Prisoners oder Park Chan-wooks Vengeance-Trilogie erinnert, nur eben mit subtil weiblicher Note.

Ermittlerin Min-ju weiß anfangs nicht, warum ausgerechnet sie zu dem Fall gerufen wird. Kennt die Festgenommene die Whistleblower-Vorgeschichte der Polizistin, die zeigt, dass sie vorgegebene Strukturen moralisch hinterfragt? Oder spielt die geteilte Vergangenheit eine größere Rolle? Auf beide Fragen gibt der Film am Ende überzeugende Antworten. Mit einem Mal ist die Entscheidung zwischen Stillschweigen und Offenlegen nicht mehr so schwarz-weiß wie anfangs gedacht.

Im Thriller-Gewand unterminiert A Girl with Closed Eyes auf sehr persönlich Weise die Perspektiven von Tätern und Opfern im Kontext öffentlicher Sensationslust. In einer Zeit, in der wöchentlich eine neue True-Crime-Serie bei Netflix alte Verbrechen selbstgerecht wieder aufrollt und die Betroffenen nicht ruhen können, fühlt sich das aktueller denn je an.

A Girl with Eyes Closed lief schon in einigen deutschen Städten auf den Fantasy Filmfest Nights 2025 und ist im Rahmen dieses Genre-Festivals am 16. Mai noch in Hamburg und am 23. Mai in München zu sehen. Ein deutscher Start darüber hinaus ist noch nicht bekannt.