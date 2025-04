Puppen-Horror und blutige Fantasy-Märchen: Alle 18 Filme der Fantasy Filmfest Nights im Überblick

Das Programm der Fantasy Filmfest Nights 2025 ist vollständig und lockt mit Stars wie Anthony Hopkins und Barry Keoghan sowie mit Multiversums-Mördern und Gruselpuppen.

Nach dem Fantasy Filmfest im Herbst und den Fantasy Filmfest White Nights im Winter meldet sich das Genre-Festival im Mai 2025 mit neuen Leinwandabenteuern für Horror-, Fantasy-, Sci-Fi-, Thriller- und Action-Fans zurück. Hier stellen wir euch das Programm der Fantasy Filmfest Nights 2025 vor.

Diese 18 Filme laufen im Programm der Fantasy Filmfest Nights 2025

Harry Potters neuer Dumbledore-Darsteller John Lithgow will euch vor seinem Amtsantritt in Hogwarts noch mal gruseln und das Märchen Aschenputtel fällt aus der Perspektive von Cinderellas Stiefschwester sehr blutig aus. Außerdem entfesselt Luc Bessons neuer Film eine Odyssee der etwas anderen Art und ein Wal verleiht einer Auftragskillerin übersinnliche Kräfte. Kurzum: Das Fantasy Filmfest ist zurück und der Ticket-Vorverkauf für die 18 neuen Filme beginnt am morgigen Mittwoch, den 16. April 2025.

Wie immer nehmen sieben deutsche Städte an der Tour des Fantasy Filmfests teil. Die Nights werden diesmal an zwei Wochenenden in folgenden Orten ausgetragen:

8. bis 11. Mai 2025 : Berlin, Frankfurt, Köln, Nürnberg

: Berlin, Frankfurt, Köln, Nürnberg 15. bis 18. Mai 2025: Hamburg, München, Stuttgart

Zu wie schon bei den vergangen Highlights des Fantasy Filmfests, mit einmaliger Zombie-Unterhaltung oder einer atemloser Action-Nacht, gibt es auch diesmal wieder abwechslungsreiche Genre-Filme zu entdecken. Lernt hier das Nights-Programm 2025 im Überblick kennen:

Checks zu den Filmen der Fantasy Filmfest Nights 2025

Im Folgenden halten wir euch hier auf dem Laufenden, welche Filme aus dem Programm der Nights des Fantasy Filmfests sich besonders lohnen, zum Beispiel:

