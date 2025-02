Bei Akte X hat es zwischen David Duchovny und Gillian Anderson gekracht: Die Streitgeschichte der Stars erklärt

David Duchovny und Gillian Anderson wurden durch Akte X zu einem der beliebtesten TV-Duos. Hinter den Kulissen der Mystery-Serie ging es zwischen den beiden jedoch nicht immer harmonisch zu.

Die Seriengeschichte hat schon so einige ikonische Duos hervorgebracht. Ziemlich weit oben auf der Beliebtheitsskala dürften jedoch die FBI-Agent:innen Fox Mulder und Dana Scully aus Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI stehen. In insgesamt 11 Staffeln und zwei Filmen gingen die Ermittler:innen zahlreichen paranormalen Fällen auf den Grund – und eroberten damit die Herzen von Millionen Serien-Fans auf der ganzen Welt.

Dieser Erfolg beruht zweifellos auch auf der stimmigen Chemie zwischen den Hauptdarsteller:innen David Duchovny und Gillian Anderson vor der Kamera, die in der Serie das perfekte Duo abgaben. Und man möge meinen, dass eine derartige Chemie nur dank einer funktionierenden zwischenmenschlichen Beziehung der beiden Stars möglich gewesen ist. Doch die Wahrheit liegt irgendwo hinter den Kulissen...

Akte X-Stars David Duchovny und Gillian Anderson kamen am Set der Serie nicht gut miteinander aus

Tatsächlich war das Verhältnis von Duchovny und Anderson recht angespannt, wenn sie nicht gerade in ihren jeweiligen Rollen Seite an Seite agieren mussten. Teilweise herrschte sogar so dicke Luft zwischen beiden Stars, dass sie abseits der Kamera für einen längeren Zeitraum nicht miteinander sprachen.

Einen direkten Beweis für die damals bestehende Disharmonie sahen viele in der Golden Globe-Verleihung 1997 , bei der beide mit einem Preis ausgezeichnet wurden. Während Anderson in ihrer Dankesrede ihren Co-Star gar nicht erst erwähnte, rollte sie anschließend sichtlich mit den Augen, als Duchovny in seiner Danksagung seine Wertschätzung für sie ausdrückte.

Im Podcast Table Manners sprach Anderson kürzlich über die komplizierte Beziehung zu Duchovny während der Akte X-Zeit und zog einen interessanten Vergleich:

Wir hatten schon immer eine ziemlich komplexe Beziehung. Wenn man so lange und intensiv mit jemandem zusammenarbeitet, ist man quasi miteinander verheiratet.



Gemeinsame Akte X-Vergangenheit lässt Stars Streit beilegen

Die „Ehe" der beiden nahm jedoch ein gutes Ende: Mittlerweile haben sich die Akte X-Stars schon mehrfach gemeinsam präsentiert und von ihrer Freundschaft zueinander gesprochen. So wie auch in Duchovnys eigenem Podcast Fail Better , in dem Anderson im November 2024 zu Gast war.

In dem Gespräch redeten die beiden ziemlich offen über ihre vergangenen Probleme miteinander und warum ihr Zusammenspiel in der Serie trotz der Konflikte so gut funktionierte. So rekapitulierte Duchovny:

Während der Arbeit an der Serie gab es eine lange Zeit, in der wir nicht einmal außerhalb der Kamera miteinander zu tun hatten. Und da gab es eine Menge Spannungen. Was aber für die Arbeit anscheinend keine Rolle spielte, denn wir sind beide verrückt, schätze ich. Wir konnten einfach da rausgehen und tun, was wir tun mussten.



Auch Anderson drückte ihre Verwunderung über die funktionierende Dynamik des Duos vor der Kamera aus:

Es ist verrückt, dass wir in der Lage waren, vor der Kamera die verschiedenen Gefühle und Emotionen und die Anziehungskraft und all diese Dinge zu zeigen, aber dann wochenlang nicht miteinander zu sprechen.



Trotz aller Streitigkeiten sei die Zeit bei Akte X dennoch etwas gewesen, das beide für immer miteinander verbinden würde, führte Duchovny in seinem Podcast weiter aus:

Es ist fast so, als würde man zur selben Familie gehören. [...] Es gibt eine gewisse gemeinsame Erfahrung, ein gemeinsames Wissen und eine gemeinsame Vergangenheit, die nie verschwindet.



Es ist schön zu sehen, dass die zwei TV-Lieblinge heute bestens miteinander auskommen. Und wer weiß: Vielleicht haben Duchovny und Anderson durch ihre neue Freundschaft irgendwann sogar wieder Lust, als Mulder und Scully zurückzukehren.

