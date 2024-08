Bei Amazon Prime: Der beste Batman seit 25 Jahren schlägt völlig neue Richting ein

Die neue Serie Batman: Caped Crusader streamt jetzt bei Amazon Prime Video. Der geistige Nachfolger der animierten Batman-Serie aus den 90ern ist ein absolutes Highlight.

Vier Jahre ist es her, seit die Animationsserie Batman: Caped Crusader angekündigt wurde und beinahe wäre sie überhaupt nicht gekommen. Ein Jahr nach der Serienbestellung wurde die Produktion seitens Warner eingestellt. Glücklicherweise sprang Amazon ein und rettete das Projekt. Seit dem 1. August könnt ihr die neueste Batman-Serie jetzt endlich bei Prime Video streamen. Und sie schlägt ein wie Bruce Waynes Faust auf den Kiefer eines Ganoven.

Batman: Caped Crusader ist eine komplette Neuerfindung des Superhelden-Mythos

Entwickelt wurde Caped Crusader von J.J. Abrams, The Batman-Regisseur Matt Reeves und Bruce Timm, dem Co-Schöpfer der Serie Batman aus den 1990er Jahren. Ein Blick auf die IMDB-Wertung von 9.0 verrät, dass es für Fans des Dunklen Ritters kaum eine höher geschätzte Adaption gibt. Die Erwartungen an einen geistigen Nachfolger mit derselben kreativen Kraft dahinter waren unermesslich hoch. Aber ich kann euch Entwarnung geben: Sie wurden übertroffen.

Amazon Batman: Caped Crusader

Diese düstere Crime-Noir-Version Batmans ist anders, als alles, was wir zuvor in Serien und Filmen gesehen haben. Hier befinden wir uns in den 1940er Jahren. In Gotham City herrschen Kriminalität, Korruption und das organisierte Verbrechen – und Trenchcoats wie Hüte sind schwer in Mode. Superhelden gibt es nicht und Batman steht noch ganz am Anfang seiner Vigilanten-Karriere. Zu Beginn der Serie kann kaum ein Mensch Gothams etwas mit dem Namen Batman anfangen.

Die neue Version des dunklen Ritters verfügt nicht über praktische technologische Gadgets und aufgepimpte Batmobile. In Anlehnung an die frühen Comic-Abenteuer des Charakters muss er sich voll und ganz auf seine Fähigkeiten als Detektiv – und seinen starken rechten Haken – verlassen, um das Verbrechen zu bekämpfen.

Caped Crusader ist eine erfrischende Abwechslung im großen Becken der Streaming-Serien. Obwohl sich Charaktere weiterentwickeln und einige Storyelemente sich über den Verlauf von 10 Folgen aufbauen, ist die Batman-Serie nach dem Fall-der-Woche-Muster gestrickt, wobei die episodischen Einzelabenteuer unterschiedliche Genre-Ecken erforschen. Vom Serienkiller-Thriller bis zu einer übernatürlichen Geister-Story liefert die Serie reichlich Abwechslung. Und das ist längst nicht die einzige Überraschung.

Amazons Batman-Serie überrascht mit neuen Versionen bekannter Bösewichte

Caped Crusader ist nicht nur eine spannende Auseinandersetzung mit der Dualität zwischen Batman und Bruce Wayne, die mit jeder Folge weiter auseinander driften. Genauso wichtig wie der kostümierte Verbrechensjäger sind auch die Schurken, denen er sich entgegenstellt. Selbst eingefleischte Fans werden dabei überrascht, denn die Amazon-Serie liefert unerwartete Interpretationen für bekannte Baddies wie Penguin, Harley Quinn oder Clayface.

Amazon Harley Quinn trifft auf Batman

Vor allem Harley Quinn, die einst von Bruce Timm als quirlige Helferin des Jokers kreiert wurde, trumpft mit einer spannenden Umwandlung auf, die (vorerst) gänzlich ohne den Gangster-Clown auskommt – und die Queerness der Comic-Figur von Beginn an mit Feingefühl in ihre Geschichte einwebt. Umso tragischer ist es zu sehen, wie die sympathische Psychiaterin Harleen Quinzel dem Bösen verfällt und schließlich drastische Maßnahmen ergreift, um unbelehrbare Patienten bzw. Kriminelle zu therapieren.

Eine Besonderheit, die Caped Crusader von bisherigen Batman-Serien abhebt: Der triste Großstadtmoloch wird durch ein spannendes Figurenensemble erst wirklich lebendig. Denn Titelheld Batman selbst wird oftmals nur spärlich, aber effektiv eingesetzt.

Dadurch erhalten Nebencharaktere wie Ermittlerin René Montoya und die (nahezu durch und durch korrupte) Mannschaft des Gotham PDs sowie Anwältin Barbara Gordon mehr Profil und Raum für Entwicklung. Das gilt auch für Bürgermeisterkandidat Harvey Dent, dem komplexesten und besten Schurken der ersten Staffel.

Caped Crusader ist die beste Batman-Serie seit den 90ern

Die Crime-Noir-Geschichte begeistert nicht nur mit Charakteren und einem erwachsenen Tonfall. Auch visuell überzeugt Caped Crusader auf ganzer Linie und setzt auf einen ähnlichen von Art déco inspirierten Stil für das finstere Gotham wie einst schon die 90er-Jahre-Serie.

Ein direkter Vergleich mit dem fantastischen Vorreiter, der eine ganze Generation von Batman-Fans prägte, wäre natürlich unfair. Aber der stilistische und geistige Nachfolger legt mit den ersten 10 Folgen bereits einen grandiosen Auftakt hin und könnte mit weiteren Staffeln zum neuen Pionier animierter Comic-Adaptionen werden. Eines ist schon jetzt klar: Caped Crusader kann als beste Batman-Serie seit 25 Jahren bezeichnet werden.

Die erste Staffel von Batman: Caped Crusader steht seit dem 1. August 2024 bei Amazon Prime Video komplett zum Abruf bereit. Grundlage für diesen Seriencheck waren alle 10 Folgen.