Bei Amazon Prime: Ein unbekannter Science-Fiction-Film, in dem die Erde seit 200 Jahren unbewohnbar ist

Tides aka The Colony ist ein englischsprachig produzierter Science-Fiction-Film des Schweizer Filmemachers Tim Fehlbaum (Hell) und seiner Co-Autorin Mariko Minoguchi (Mein Ende. Dein Anfang.). Falls ihr ihn bisher nicht auf dem Schirm hattet, könnt ihr das jetzt nachholen, denn das in Basel und am Wattenmeer gedrehte Projekt ist aktuell bei Amazon Prime Video streambar.

Premiere feierte der Film 2021 während der virtuellen Corona-Berlinale.

Tides bei Amazon Prime Video: Großgedachte Sci-Fi von hier

In Tides hat es vor Jahren eine globale Katastrophe gegeben, die fast die gesamte Menschheit vernichtete. Nur wenige, die es sich leisten konnten, flohen zur Weltraumkolonie Kepler-209, wo Jahre später aufgrund der hohen Strahlung keine Kinder mehr zur Welt kommen. Um herauszufinden, ob die Erde mittlerweile wieder bewohnbar ist, wird die Astronautin Louise Blake (Nora Arnezeder) losgeschickt. Die hat auch eine persönliche Motivation, denn ihr Vater zählte zur ersten Erkundungsmission zurück zur Erde, von der man nie wieder etwas gehört hat.

Constantin Film Tides

Weitere Rollen haben Bella Bading, Joel Basman, Sarah-Sofie Boussnina und Game of Thrones-Star Iain Glen.

In der Filmkritik von Filmstarts heißt es im Fazit:

Tides ist ein stark bebildertes und gespieltes Endzeit-Drama aus Deutschland. Hoffentlich müssen wir auf den nächsten Film von Tim Fehlbaum nicht wieder zehn Jahre warten, denn es gibt neben ihm ja kaum einen heimischen Regisseur, der sich an Sci-Fi-Kino in dieser Größenordnung überhaupt heranwagt.

