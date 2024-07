Yellowstone-Star verspricht drastisches Finale für Staffel 5: "Schickt die Kleinen zum Haus eurer Schwester"

Yellowstone steckt gerade mitten in den Dreharbeiten zum großen Serienfinale. Ein Star machte nun erste Andeutungen zum Ende von Staffel 5, das richtig einschlagen soll.

Nach fast zwei Jahren Wartezeit wurde endlich ein Startdatum für die finalen Yellowstone-Folgen von Staffel 5b enthüllt. Wenn es diesen Herbst nach Montana zurückgeht, wo die Duttons ein letztes Mal alles auffahren, was ein moderner Western zu bieten, braucht die Serie aber auch einen Abschluss-Knall. Es wird emotional, verspricht einer der Stars nun.

Staffel 5 kommt: Das Yellowstone-Finale sollte mit Taschentüchern und ohne Kinder geschaut werden

Dass Kevin Costner im Finale nicht zu Yellowstone zurückkehren wird, ist mittlerweile bestätigt. Ob das bedeutet, dass sein Familienpatriarch John Dutton nach dem Streit mit Serienschöpfer Taylor Sheridan vorab getötet wird, ist allerdings nicht bekannt. Trotzdem will sich Yellowstone in den letzten Folgen der 5. Staffel noch einmal aufbäumen und den Kampf innerhalb der Familie (vor allem zwischen Beth und Bruder Jamie) eskalieren lassen.

Ian Bohen (Teen Wolf), der in Yellowstone den Cowboy Ryan spielt, versprach den Zuschauenden in einem Instagram-Post bereits jede Menge Emotionen im Serienfinale:



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Leert eure Kalender. Schnappt euch eure Taschentücher. Schickt die Kleinen zum Haus eurer Schwestern. Es wird bald sehr Western-mäßig hier.

Könnte sein letzter Satz eine Anspielung auf ein tödliches Duell nach Western-Vorbild sein? Co-Star und Beth-Darstellerin Kelly Reilly hatte zuletzt TV Line verraten, dass "das Ende der Serie seit sechs Jahren feststeht". Da alle Beteiligten dichtgehalten haben, werden wir aber erst in ein paar Monaten erfahren, wie Yellowstone zu Ende geht.

Wann startet das Yellowstone-Finale von Staffel 5, Teil 2?

In den USA kehrt Yellowstone am 10. November 2024 zurück und wird anschließend mit wöchentlichen Folgen ausgestrahlt. Ein Deutschland-Start der neuen Episoden wurde noch nicht verkündet. Unklar ist hierzulande außerdem, ob Staffel 5b wie die Staffeln zuvor zuerst zu Sony AXN und MagentaTV kommt oder gleich beim heimischen Streaming-Dienst Paramount+ * gezeigt wird.

Podcast: Warum Yellowstone so enorm erfolgreich ist

Wir fragen uns schon seit langem: Welche Serie beerbt eigentlich Game of Thrones, Breaking Bad oder The Walking Dead? Eine Antwort lautet: Yellowstone.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären wir, warum das Familiendrama Fans von GOT und Succession beglücken könnte und was es mit der Krise hinter den Kulissen auf sich hat.