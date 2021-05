Bei Amazon Prime: Sci-Fi-Film mit Will Smith floppte, ist aber ein Action-Feuerwerk mit grandioser Technik

Wenn ihr auf der Suche nach einem Sci-Fi-Actionkracher mit Will Smith seid, dann haben wir hier einen spannenden Streaming-Tipp für euch auf Amazon Prime.

Will Smith gehört zu den größten Stars in Hollywood. Diese Star-Power stellte er zuletzt in Box-Office-Hits wie Aladdin und Bad Boys For Life unter Beweis. In den vergangenen Jahren musste er aber auch die ein oder anderen Niederlage einstecken.

Gemini Man, den ihr aktuell auf Amazon Prime schauen * könnt, ist einer seiner größten Flops. Lasst euch von dem enttäuschenden Einspielergebnis aber nicht abschrecken. Hier versteckt sich ein sehr aufregender, ungewöhnlicher Film.



Die Handlung von Gemini Man: Will Smith jagt sich selbst

Im Mittelpunkt der Geschichte von Gemini Man befindet sich der Auftragskiller Henry Brogan. Er gehört zu den besten seines Fachs, will sich aber aus dem Geschäft zurückziehen. Ausgerechnet sein jüngster Auftrag entpuppt sich als Falle: Anstelle eines Terroristen tötet Brogan unwissend einen Wissenschaftler.

Hier könnt ihr den Trailer zu Gemini Man schauen:

Gemini Man - Trailer (Deutsch) HD

Kurze Zeit später findet er sich im Fadenkreuz eines erbarmungslosen Killers wieder, der jede seiner Bewegungen zu kennen scheint. Das hat einen bestimmten Grund: Brogan wird von seinem eigenen Klon gejagt, der 25 Jahre jünger ist als er selbst. Was steckt hinter der Verschwörung, in die er hineingeraten ist?

Gemini Man: Ambitionierte Sci-Fi-Action auf Amazon

So aufregend diese Geschichte klingt, im Kino wollten Gemini Man viel zu wenige Menschen sehen. Der Film kostete 138 Millionen US-Dollar und spielte in den USA gerade einmal 48 Millionen US-Dollar ein. Weltweit kommt Gemini Man zwar auf 173 Millionen US-Dollar, doch das reicht bei Weitem nicht, um auch das Marketing zu decken.

Tatsächlich versteckt sich hier aber einer der ambitioniertesten Sci-Fi-Actionfilme der vergangenen Jahre. Der Regisseur hinter Gemini Man ist niemand Geringeres als Ang Lee, der in seiner aktuellen Schaffensphase vor allem daran interessiert ist, mitreißende, berührende Geschichten durch moderne Technologie zu erzählen.

Noch mehr Streaming-Tipps bei Amazon Prime im Podcast:

Dazu gehört etwa der massive Einsatz von Spezialeffekten in Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger oder die High Frame Rate (kurz HFR) in Die irre Heldentour des Billy Lynn. Gemini Man wurde mit 120 Bildern pro Sekunde gedreht, was bei so einem Film sehr unüblich ist. Das Ergebnis sind rasante, extrem farbintensive Aufnahmen.



Gemini Man zeigt einen verjüngter Will Smith auf Amazon

Mitunter fühlt sich Gemini Man wie ein Videospiel an, wenn Will Smith durch die Gegend jagt. Zuerst wirkt es befremdlich, nach und nach entfalten die Bilder eine ganz besondere Sogkraft. Das Experiment Gemini Man hört an dieser Stelle nicht auf: Will Smith spielt dank Motion-Capture- und De-Aging-Technologie auch den jüngeren Klon.

Zum Weiterlesen: So wurde Will Smith in Gemini Man verjüngt

Obwohl Gemini Man nicht zu Ang Lees besten Filmen gehört, ist es unglaublich spannend, zu beobachten, wie der Filmemacher die Möglichkeiten des digitalen Kinos mit seinen erzählerischen Ideen zu vereint. Hier existieren stille, nachdenkliche Momente direkt neben einer wahnsinnigen Motorradverfolgungsjagd.

Wie hat euch Gemini Man gefallen?