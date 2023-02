Bei Amazon Prime streamt ihr viele Blockbuster gerade richtig günstig: Der beste Actionfilm 2022, The Batman und unterschätzter Sci-Fi-Kracher

Bei der Mega Movie Week auf Amazon Prime Video sind gerade eine Menge aktuelle Top-Filme und große Klassiker stark reduziert. Besonders für Action-Fans sind einige Highlights dabei.

Die Mega Movie Week ist wieder da! Bis zum 19.02.2023 könnt ihr euch einige der größten Kinohits 2022 ins Heimkino holen. Neben Top Gun: Maverick, der für viele als bester Actionfilm 2022 gilt, weltweit Traumbewertungen einheimste und nebenbei Hollywood rettete, geben sich ein Film-Highlight nach dem anderen die Klinke in die Hand.



So funktioniert die Aktion bei Amazon:

Bei Amazon gibt es die Filme entweder zum Kaufen oder zum Leihen, wobei ihr nur beim Kaufen von den starken Angebotspreisen profitiert. Es lohnen sich also vor allem Filme, die ihr mehr als einmal erleben möchtet. Einmal gekauft, sind die Filme dauerhaft im Amazon-Account verfügbar. Einige Filme gibt es außerdem in 4K Ultra HD im Angebot, einen guten 4K-TV vorausgesetzt kommt ihr so auf ein maximales Heimkino-Feeling.

Die größten Blockbuster der Mega Movie Week

Ein unterschätztes Sci-Fi-Highlight:

Top Gun: Maverick schafft, was nur wenige Filme schaffen. Er überflügelt sogar seinen Vorgänger, der alsgilt. Völlig verdient wurde er von Rotten Tomatoes zum besten Actionfilm 2022 gekürt. The Batman erfindet sich selbst neu und zeigt den Dark Knight in einem hochspannenden Detektiv-Noir Thriller. Und Everything Everywhere All At Once wirbelt nebenbei die ganze Kinolandschaft auf und landet überraschenderweise auf unserer Liste der Besten Filme 2022 auf dem ersten Platz.Der heiß erwartete 4. Teil der Matrix-Reihe spaltete nach seinem Release die Gemüter., war Neos Rückkehr auf den ersten Blick nicht das, was sich manche Fans erwartet hatten. Doch wenn man sich darauf einlässt, ist Matrix Resurrections ein erfrischender und erfüllenderer Abschluss der Reihe, der sich traut, neue Pfade zu beschreiten.

Amazon ist aber nicht der einzige Anbieter, der bei der Mega Movie Week dabei ist:

Auf diesen Plattformen könnt ihr ebenso sparen: Die Apple TV App, CHILI, Maxdome, Microsoft Movies & TV, Rakuten TV, Sky Store und Videoload.



