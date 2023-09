Die am besten bewertete Serien-Episode aller Zeiten könnt ihr bei Netflix streamen: Sie schafft seit 10 Jahren, was keiner anderen Serie gelang

Bei Netflix könnt ihr die beste Serien-Folge aller Zeiten streamen. Noch nie zuvor hat eine Episode die perfekte Wertung bei der IMDb erreicht. Seit 10 Jahren ist der Geniestreich von Rian Johnson unangefochten auf Platz 1.

Gibt es eine perfekte Serien-Episode? Wenn es nach der größten Online-Sammlung an Fan-Bewertungen geht, der Internet Movie Database , dann gibt es sie. Es ist die drittletzte Folge von Breaking Bad und sie sticht ein ganzes Jahrhundert an Serien-Konkurrenz aus. Keine andere Episode erreicht die perfekte Wertung von Ozymandias.

Bei Netflix: Nicht einmal Game of Thrones und Lost schaffen, was Breaking Bad mit Ozymandias erreicht

Ozymandias ist die 14. Folge der 5. Staffel und ein meisterhaft inszenierter Pay-off. Alles in Breaking Bad steuerte auf diesen Moment zu. Jahrelang hat sich genau dieses brandgefährliche Drama zwischen Meth-Koch Walter White und seiner Familie angebahnt, das sich in Ozymandias Schlag auf Schlag entlädt.

Knives Out- und Looper-Regisseur Rian Johnson fängt es mit nägelbeißender Hochspannung ein. Geschrieben wurde das Meisterstück von Showrunner Vince Gilligan mit Moira Walley-Beckett (Anne with an E).

Was Ozymandias unter allen Breaking Bad-Episoden und allen Serien-Folgen überhaupt einzigartig macht, ist die perfekte Wertung mit 10 von 10 Punkten. Niemals zuvor konnte das eine Episode erreichen beziehungsweise halten – schon gar nicht bei über 200.000 Bewertungen, haben unsere Kolleg:innen bei AlloCiné recherchiert. Nur zwei weitere Breaking Bad-Episoden schaffen es auf die 9,9.



Die drei bestbewerteten Breaking Bad-Episoden bei der IMDb:

10/10 bei 205.404 Bewertungen: Staffel 5, Folge 14: Ozymandias

9,9/10 bei 133.443 Bewertungen: Staffel 5, Folge 16 (Serien-Finale): Felina

9,9/10 bei 70.864 Bewertungen: Staffel 4, Folge 13 (Staffel-Finale): Face Off

Breaking Bad selbst wird bei der IMDb mit einer 9,5 von 10 bei sagenhaften zwei Millionen Bewertungen versehen. Gemeinsam mit der Natur-Miniserie Planet Erde II: Eine Erde - viele Welten ist sie dort derzeit die am höchsten bewertete Serie überhaupt. Knapp dahinter folgen Schwergewichte wie Band of Brothers und The Wire. Bei Moviepilot steht Breaking Bad bei einer 9,1 und damit gemeinsam mit Game of Thrones auf dem Thron.

Nicht einmal die bei Serien-Fans als Geniestreiche verankerten Werke Succession, Lost und Game of Thrones können den perfekten Wert von Ozymandias mit ihren beliebtesten Episoden knacken:



Succession: 9,9 bei 33.053 Bewertungen für die Episode Connor's Wedding

bei 33.053 Bewertungen für die Episode Connor's Wedding Game of Thrones: 9,9 bei 219.519 Bewertungen für Battle of Bastards

bei 219.519 Bewertungen für Battle of Bastards Lost: 9,7 bei 14.287 Bewertungen für The Constant

Was eine Serien-Episode perfekt macht, ist natürlich subjektiv und nischigere Titel haben es bei ebenfalls hoher Qualität schwerer, so hohe Wertungen zu erreichen. Aber zumindest alle Breaking Bad-Fans, die die größte Online-Bewertungs-Plattform nutzen, können sich darauf einigen, dass Ozymandias perfekt ist. Das ist sehr beeindruckend.

Rian Johnsons TV-Episode ist auch unter Kritiker:innen beliebt und wird bei The Ringer beispielsweise auf Platz 10 der besten TV-Episoden aller Zeiten gelistet. Johnson hat mit The Fly übrigens auch die am schlechtesten bewertete Episode von Breaking Bad inszeniert.

