Bei Bares für Rares wird es richtig teuer: Heute läuft das Weihnachtsspezial mit diesem Promi-Gast

Heute Abend läuft wieder Bares für Rares XXL im ZDF und es soll so richtig weihnachtlich werden. Welche Promi-Gäste dabei sind und worauf sich Fans sonst noch freuen können, erfahrt ihr hier.

Bares für Rares ist absoluter Kult. Die beliebte Trödelshow ist seit 2013 ein Dauerbrenner im ZDF. Heute Abend gibt es das nächste heiß erwartete XXL-Spezial mit Horst Lichter zu sehen. Im weihnachtlichen Ambiente sollen unglaublich teure Luxus-Objekte auf den Händlertisch kommen. Außerdem taucht ein beliebter Promi-Gast auf.

Bares für Rares XXL: Im Mega-Spezial wird es sündhaft teuer

Bei der herkömmlichen Nachmittagsausgabe von Bares für Rares kommt immer mal wieder ein Schatz wie dieser funkelnde Traumring auf den Tisch. Bei den XXL-Spezials gibt es dann aber die wirklich unglaublichen Luxus-Objekte zu sehen. In der Vergangenheit gab es bei Bares für Rares XXL ein echtes Jesus-Kreuz, historische Zaren-Schätze und sogar den teuersten Verkauf aller Zeiten zu sehen.

Aber auch das Ambiente der XXL-Shows ist besonders: Das Spezial wird auf Schloss Drachenburg gedreht. Pünktlich zur Weihnachtszeit erstrahlt das Schloss im festlichen Ambiente und sorgt für eine besinnliche Kulisse. Ein Promi-Gast sorgt für einen Überraschungs-Auftritt: Comedy-Legende Hugo Egon Balder (Genial Daneben) will einen Bildband verkaufen.

Das sind die Expert:innen bei Bares für Rares XXL vom 18.12.2024

Das sind die Expert:innen (von links): Detlev Kümmel, Dr. Bianca Berding, (Mitte: Horst Lichter), Wendela Horz, Sven Deutschmanek und Colmar Schulte-Goltz. Hier erfahrt ihr mehr über die beliebten Expert:innen der Show.

Diese Händler:innen sind bei Bares für Rares XXL dabei

Natürlich dürfen auch unsere liebsten Händler:innen nicht fehlen. Im Händlerraum gibt es deshalb die altbekannten Stars zu sehen. Von links:

Wann kommt Bares für Rares XXL im TV: Alle Infos zu Sendetermin und Uhrzeit

Heute Abend ist es wieder so weit: Bares für Rares XXL läuft am Mittwoch, dem 18. Dezember 2024, um 20:15 Uhr im ZDF. Die Show kann auch in der ZDFmediathek gestreamt werden.