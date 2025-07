Bei Disney+: Abschluss einer genialen Sci-Fi-Trilogie, die einen großen Fehler umschifft hat

Romanverfilmungen sind äußerst beliebt und kommerziell erfolgreich. Doch gerade bei Filmreihen wird gerne mal ein Fehler begangen, den diese Sci-Fi-Trilogie zum Glück vermieden hat.

Als James Dashner 2009 den ersten Teil seiner Jugendbuchreihe Maze Runner veröffentlichte, ließ die Verfilmung nicht lange auf sich warten. Auch wenn die Besucherzahlen an den Kinokassen mit jedem Teil merklich zurückgingen, konnte Regisseur Wes Ball die Reihe erfolgreich abschließen. Maze Runner 3 - Die Auserwählten in der Todeszone könnt ihr bei Disney+ streamen.

Darum geht es in dem dritten Teil von Maze Runner

In Maze Runner - Die Auserwählten im Labyrinth schaffen es die jugendlichen Protagonisten, dem riesigen Labyrinth zu entkommen. In der Fortsetzung Maze Runner 2 - Die Auserwählten in der Brandwüste erfahren die Teenager:innen mehr über die Organisation WCKD, die für die Labyrinth-Experimente verantwortlich ist. Im letzten Teil der Trilogie begeben sich Thomas (Dylan O'Brien) und seine Begleiter:innen auf ihre bisher gefährlichste Mission.

Thomas, Newt (Thomas Brodie-Sangster), Brenda (Rosa Salazar) und der Rest der Truppe stehen in Maze Runner 3 vor ihrer letzten Mission. Nach einem Kampf mit der WCKD wurden einige Widerständige gefangen genommen oder sind übergelaufen. Die "Auserwählten" haben erfahren, dass sie der Schlüssel zu einem Heilmittel gegen das tödliche Virus sind. Thomas und seine Freunde sind allerdings nicht bereit, ihr Leben ohne Weiteres zu opfern. Und so machen sie sich auf den Weg in die Last City, wo sich der Hauptsitz von WCKD befindet, und damit in die Stadt, wo alles begann.

Der große Fehler von Maze Runner 3

Aus Sicht vieler Studios könnten erfolgreiche Filmreihen wohl ewig fortgeführt werden. Doch bei Adaptionen ist die Romanvorlage irgendwann zu Ende und damit auch der Film, daher werden einige finalen Bücher für die Verfilmung gerne in zwei Teile geteilt. Eine Entscheidung, die etwa bei Tribute von Panem viele Fans frustriert. Mitten in der Handlung endet die Geschichte und wird erst ein Jahr später mit dem Sequel fortgesetzt. Die Teilung des Sci-Fi-Films bereut Regisseur Francis Lawrence bis heute.

Auch das letzte Buch der Divergent-Reihe wurde geteilt. Ein Kino-Finale gibt es bis heute nicht. Denn der dritte Film floppte und das Budget für den vierten reichte für den Abschluss nicht mehr aus. Nach mehreren Überlegungen, wie man die zweite Hälfte noch verfilmen könnte, stellte man das Projekt zum Glück ein. Dieses Schicksal hätte aufgrund der rückläufigen Einspielergebnisse auch Maze Runner ereilen können. Doch der finale Film wurde nicht geteilt und so konnte die Geschichte ihr Ende finden.

Maze Runner 3 - Die Auserwählten in der Todeszone könnt ihr bei Disney+ im Abo streamen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.