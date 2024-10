Bei Disney+ erwartet euch ein Fantasy-Geheimtipp mit einem Action-Superstar, wie ihr ihn noch nie gesehen habt

Wenn man in die Anfangsphasen mancher Schauspiellegenden zurückblickt, findet man oft obskure Perlen. Diese hier gehört mit herrlicher Fantasy und großem Kultfaktor definitiv dazu.

Woran denkt ihr, wenn ihr den Namen Tom Cruise hört? An die Stunts des Jahrhunderts, für die er sich Knöchel bricht und Versicherungsgesellschaften in die Krise stürzt? An Spionage, Kampfflieger oder epische Science-Fiction? Das ist ja alles ganz nett. Aber nicht, wonach wir hier suchen.

Dinge, die man mit Cruise eher selten in Verbindung bringt: Einhörner, Dämonen und Magie. Auch bei Monumentalregisseur Ridley Scott kommt diese Assoziation nicht direkt auf. Und doch schufen diese beiden Legenden den gerade bei Disney+ streambaren und passend benannten Fantasy-Streifen Legende. Seiner Zeit ein Flop, heute Kult und für alle Fans der Fantastik zweifellos einen Blick wert.

In Legende muss ein unschuldiger Waldläufer die letzten Einhörner vor den Mächten der Finsternis retten

Jack (Cruise) ist zu Hause im magischen Wald und Freund aller mystischen Wesen, die sich hier tummeln. Das einzige, das ihm noch wichtiger ist, ist die neugierige Prinzessin Lily (Mia Sara), die besonders von den schönsten aller magischen Wesen fasziniert ist: den Einhörnern. Sie spenden dem Land Kraft und halten die Finsternis in Schach.

Genau deshalb plant der Herr der Finsternis (Tim Curry), die Einhörner aus dem Weg zu räumen. Er schickt seine finstersten Kreaturen aus, um die Tiere zu vernichten. Dabei begeht ausgerechnet Lily einen großen Fehler und treibt sich und das letzte lebende Einhorn in die Fänge des Bösen.

Ihr Verschwinden stürzt das Land in ewige Dunkelheit und Kälte, der Wald beginnt zu sterben. Doch Jack lässt sich von der Hoffnungslosigkeit um ihn her nicht aufhalten: Er macht sich in Begleitung von Feen und Elfen auf, seine große Liebe und seine Heimat zu retten. Doch dazu muss er sich in den Schlund der Finsternis selbst wagen: die Hölle.

Legende bei Disney+ ist ein wilder Trip, den sich kein Fantasy-Fan entgehen lassen sollte

Legende gehört mit Sicherheit zu den abgefahreneren Einträgen in der langen Liste der High-Fantasy-Werke der 80er Jahre. Die Mischung aus feenbestäubtem Fiebertraum und düsterem Höllentrip brachte seiner Zeit beinahe eigenhändig das gesamte Genre zu Fall. Doch heute genießt das Werk glücklicherweise einen wohlverdienten Status als Kultfilm.

Aus gutem Grund. Dank Scotts Regiearbeit fühlt sich Legende an, als wäre man kopfüber in ein Märchenbuch gefallen. Die für die 80er typische Arbeit mit Maske und praktischen Effekten geben allem Bösen einen herrlich grotesk und abstoßenden Anstrich – und allem Guten ein Bad in Zauberlicht und tonnenweise Körperglitzer. Legende wird zu einer Erfahrung, die sich auf beste Weise bizarr anfühlt.

Dazu kommt ein Schauspielduo, wie es gegensätzlicher kaum sein könnte. Tom Cruise begibt sich auf den für ihn typischen Weg des starken Helden und wirkt doch so unschuldig, großäugig und naiv-charmant, wie er es nie wieder war. In der anderen Ecke lauert Tim Curry, der die Teufel gewordene Unterhaltung verkörpert. Groß, laut, abgrundtief böse und so kultig, wie es eben nur Curry kann.

Wer ihn also noch nicht kennt und Fan von High Fantasy ist, sollte Legende bei Disney+ unbedingt eine Chance geben.



