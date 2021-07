Bei Disney+ gibt es jetzt einen der besten und witzigsten Horrorfilme der letzten Jahre

Unsere Horror-Empfehlung am Wochenende gibt es bei Disney+. Dort findet ihr ein feines Genre-Filetstück, das alle Voraussetzungen für einen unterhaltsamen Film-Abend mitbringt.

Er ist schon seit drei Monaten bei Disney+ verfügbar, aber wir können es nicht oft genug betonen: Ready or Not - Auf die Plätze, fertig, tot gehört zu den unterhaltsamsten Horrorfilmen der letzten Jahre und ist perfekt für eure kleine Schocker-Session am Wochenende:

Dauer: 90 Minuten

Genre: Slasher, Splatter, Komödie

Moviepilot-Wertung: 6.4

Ready or Not nur bei Disney+ in der Flatrate streamen Zum Deal Deal

Die Inhaltsangabe von Ready or Not im Detail

Grace (Samara Weaving) geht die Ehe mit Alex Le Domas (Mark O'Brien) ein und könnte als junge Braut nicht glücklicher sein. Von den reichen, exzentrischen Verwandten ihres frischgebackenen Gatten, zu denen Becky (Andie MacDowell), Daniel (Adam Brody), Helene (Nicky Guadagni) und Tony (Henry Czerny) gehören, wird sie in den Schoß der Familie eingeladen.

Ready or Not - Trailer (Deutsch) HD

Da ahnt sie allerdings noch nicht, dass die Familie seit langen Jahren eine Tradition pflegt, die sich zu einem tödlichen Spiel wandeln kann, bei der jeder um das eigene Überleben kämpft. Denn ob Grace nun bereits ist oder nicht: Das Versteckspiel beginnt.

Warum lohnt sich der Horror Ready or not bei Disney+?

Ein großes altes Anwesen, ein übersichtliches Ensemble aus Familienmitgliedern, ein feierlicher Anlass: und dann die eine verrückte Horror-Zutat, die all das zum Explodieren bringt und das Blut von den Wänden tropft.

Die Regisseure Tyler Gillett und Matt Bettinelli-Olpin genießen es, ihre unausstehlichen Figuren aufeinanderzuhetzen. Ready or Not ist das, was man kriegt, wenn You're Next und Knives Out sich treffen. Zynischer Humor und teilweise verächtliche Gewalt wechseln sich ab und entspringen den eher nebenbei aufgebauten persönlichen Beziehungen der Figuren zueinander. Während das Szenario immer weiter eskaliert, wird Samara Weaving allmählich zum Dreh- und Angelpunkt der Handlung.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.