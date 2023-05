Bei Disney+ gibt's Arnold Schwarzeneggers beste Action-Rolle, in der er die meisten Gegner seiner Karriere killt

Im Disney+-Abo könnt ihr Das Phantom Kommando streamen. Auch wenn Arnold Schwarzenegger bessere Filme gemacht hat, bietet der 80er-Kracher die ultimative Action-Rolle des Stars.

In seiner langen Action-Karriere kann Muskel-Ikone Arnold Schwarzenegger auf einige Klassiker zurückblicken. Zu den besten Filmen des gebürtigen Österreichers zählen Genre-Meilensteine wie Terminator, Terminator 2 - Tag der Abrechnung und Predator. Wer die ultimative Action-Rolle von Arnie sehen will, braucht nur ein Disney+-Abo.

Hier könnt ihr Das Phantom Kommando streamen *, der Schwarzenegger auf dem Höhepunkt seiner Action-Laufbahn zeigt.

In Phantom Kommando steigt Arnold Schwarzenegger auf den Action-Testosteron-Thron

In der Handlung des Action-Infernos von Mark L. Lester spielt Arnie den ehemaligen Spezialeinheit-Offizier John Matrix, der am liebsten zurückgezogen Zeit mit seiner Familie verbringen will. Als seine Tochter von einem früheren Kollegen entführt und er dazu erpresst wird, einen politischen Mord zu begehen, begibt sich Schwarzeneggers Hauptfigur auf eine Rettungsmission als gnadenlose Ein-Mann-Armee.

Terminator (2) und Predator sind ganz klar die besseren Filme aus der Karriere des Schauspielers, doch die Quintessenz von Arnies Kult-Status als Action-Legende steckt in Das Phantom Kommando!

Nach dem Auftakt verläuft die simple Story nur noch als Aneinanderreihung von Action-Sequenzen und absurden One-Linern, die mindestens in genauso schwindelerregende Höhen geschraubt werden wie John Matrix' Body Count. Das Phantom Kommando hält daher wenig überraschend bis heute Schwarzeneggers Rekord für die meisten platt gemachten Gegner (laut Digital Spy sind es 81).

Kein Wunder, denn spätestens im Finale fährt der Protagonist ein Waffenarsenal auf, bei dem auch eine alles in Schutt und Asche legende Panzerfaust nicht fehlt. Wer Arnie also auf dem Höhepunkt seiner Action-"Kunst" sehen will, muss Das Phantom Kommando gesehen haben.

