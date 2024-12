Bei Disney+ gibt's einen Thriller-Kracher, der die Hauptdarstellerin durch die Hölle schickte: "Dachte, ich sterbe"

Bei Disney+ könnt ihr einen Psycho-Thriller streamen, für den die Hauptdarstellerin einen heftigen Dreh durchstehen musste. Das Ergebnis schockiert und begeistert.

Mit Filmen wie Requiem for a Dream oder mother! gilt Darren Aronofsky als Meister-Regisseur unbequemer Psycho-Thriller oder intensiver Mindfuck-Erlebnisse. Zu seinen besten Werken zählt auch das surreale Psycho-Drama Black Swan, in dem die Hauptfigur als ambitionierte Balletttänzerin immer mehr den Bezug zur Realität verliert. Ihr könnt den Kracher im Abo streamen.

Horror-Thriller bei Disney+: Darum geht es in Black Swan

In der Story des Films spielt Natalie Portman die ehrgeizige Ballett-Tänzerin Nina aus New York, die von Regisseur Thomas Leroy (Vincent Cassel) für die Hauptrolle im berühmten Schwanensee ausgewählt wird. Plötzlich wird sie von ihrer Konkurrentin Lily (Mila Kunis) ins Aus gedrängt, was sie zur immer extremeren Höchstleistung anspornt. Dadurch steigert sich Nina immer mehr in einen selbstzerstörerischen Wahn, der zu einigen richtigen Ekel-Szenen führt.

Black Swan-Dreh war für Natalie Portman ein Alptraum

Die Realisierung der sehr körperlichen, teilweise schmerzhaft anzusehenden Szenen verlangte dem Star damals alles ab. Laut HuffPost sagte Portman gegenüber Entertainment Weekly:

Es gab einige Nächte, in denen ich dachte, ich würde buchstäblich sterben. Es war das erste Mal, dass ich verstand, wie man sich so sehr in eine Rolle verstricken kann, dass es einen irgendwie runterziehen kann.

Abgerissene Zehennägel, Schwielen an den Füßen und eine ausgerenkte Rippe waren einige der Verletzungen, die die Schauspielerin beim Dreh zu Black Swan erlitt. Die Tortur zahlte sich trotzdem aus, denn Portman wurde bei der Oscarverleihung 2011 als Beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.

