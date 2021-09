Bei Disney+ könnt ihr die beste Science-Fiction-Serie 2020 streamen

Im Star-Bereich von Disney+ stehen alle Folgen der herausragenden Sci-Fi-Serie Devs zum Streamen bereit. Das fesselnde Highlight mit intelligentem Tiefgang solltet ihr nicht verpassen!

In den letzten Jahren ist Drehbuchautor Alex Garland als Regisseur zu einem der spannendsten Talente im Science-Fiction-Genre geworden. Schon sein Film Ex Machina von 2014 lockte in die verführerischen Abgründe von künstlicher Intelligenz. Das Nachfolgewerk Auslöschung wurde bei uns direkt bei Netflix veröffentlicht und bot die mitreißende Erforschung einer außerweltlichen Region, in der ganz eigene Gesetz herrschen.

Zuletzt hat Alex Garland eine Serie gedreht, die wie ein rund fünf Stunden langer Film alle gewohnten Qualitäten und Themen des aufregenden Talents auf den Höhepunkt treibt. Ihr könnt alle 8 Episoden der Miniserie Devs bei Disney+ streamen.

Devs begeistert bei Disney+ als hypnotisierendes Sci-Fi-Juwel mit faszinierenden Bildern

In der Handlung von Alex Garlands Serie arbeiten die junge Informatikingenieurin Lily Chan (Sonoya Mizuno) und ihr Freund für den geheimen Entwicklungsbereich ihres Arbeitgebers Amaya, eine High-Tech-Firma in San Francisco. Nachdem ihr Freund in die Devs-Abteilung versetzt wird und spurlos verschwindet, taucht sie immer tiefer in die verherrenden Geheimnisse dieser rätselhaften Welt ein.

Schaut hier noch einen Trailer zu Devs:

Devs - S01 Trailer (English) HD

Von der ersten Folge an strahlt Devs eine unglaublich mysteriöse Atmosphäre aus, die zusammen mit den edlen Bildern sofort mitreißt. Von Folge zu Folge breitet Alex Garland langsam einen hypnotisierenden Sci-Fi-Albtraum aus, der von der faszinierenden Möglichkeit erzählt, den Zustand des Universums zu jedem Zeitpunkt der Vergangenheit und vor allem Zukunft bestimmen zu können.

Als Mix aus düsterem Tech-Thriller und philosophischem Gedankenspiel erschafft Devs eine albtraumhafte Version der freigeistigen Silicon Valley-Mentalität. Alex Garlands Serie fordert Ruhe und Geduld über die gesamte Laufzeit, doch wer dranbleibt, wird spätestens in den letzten beiden Episoden mehr als belohnt.

Ohne zu viel zu verraten, entwickelt sich Devs hier endgültig zu einem bewusstseinserweiternden Sci-Fi-Koloss, der dank der meisterhaften Inszenierung nicht mal Vergleiche mit Meilensteinen wie Stanley Kubricks 2001: Odyssee im Weltraum scheuen muss.

Die 21 besten Serien 2021 zur Halbzeit

Wir küren im Moviepilot-Podcast Streamgestöber traditionsgemäß unsere und eure besten Serien des Jahres zur Halbzeit:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für euch bedeutet das von WandaVision über Mare of Easttown bis zu It's a Sin bei Disney+, Sky, Amazon, Netflix, Apple TV+ und mehr jede Menge Streaming-Tipps.



*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Kennt ihr Devs schon oder wollt ihr die Sci-Fi-Serie noch schauen?