Neu bei Disney+: Schräge True Crime-Comedy mit Selena Gomez rettet euch aus dem tristen Krimi-Sumpf

In der neuen Disney+ Serie Only Murders in the Building werden Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez zu Hobby-Detektiven mit eigenem Podcast. Dieses mörderisch gute Serien-Highlight hat es in sich.

Kaum ein Genre erfuhr in den vergangenen Jahren einen derartigen Boom wie True Crime. Rätselfreunde und Krimifans verschlingen förmlich die in fiktiven Serien, Dokumentationen und Podcasts ansprechend aufbereiteten realen Verbrechen. Und nie wurde die Faszination dieses Krimi-Hypes so charmant und witzig aufgegriffen, wie in der neuen Disney+ Serie Only Murders in the Building.

Aber keine Sorge: die Krimikömodie mit Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez als selbst ermittelnde True Crime-Podcaster ist gewiss keine Parodie, sondern ein fesselnder und nebenbei auch extrem lustiger Kriminalfall – irgendwo zwischen Cluedo und Knives Out.

Warum ihr Only Murders in the Building nicht verpassen solltet und was diese Serie so besonders macht, erfahrt ihr hier im Seriencheck. Aber seien wir mal ehrlich: Kann eine Serie, in der Rockstar (und Hundehasser) Sting verdächtigt wird, Tiere und Menschen ermordet zu haben, überhaupt schlecht sein?

Das müsst ihr über die Serie Only Murders in the Building auf Disney+ wissen

Die Serie besteht aus 10 Folgen – wöchentlich bei Disney+

– wöchentlich bei Disney+ Länge : ca. 30 Minuten für einen schnellen Krimifix

: ca. 30 Minuten für einen schnellen Krimifix Genre: Murder-Mystery-Comedy für Fans von Knives Out, Alle Mörder sind schon da und Manhattan Murder Mystery

Die Geschichte von Only Murders in the Building handelt von drei passionierten Krimi-Podcast-Fans, die eines Tages selbst in einen wahren Kriminalfall hineingezogen werden. Mit ihrem aus Podcasts erlernten detektivischen Wissensschatz nehmen sie selbst die Ermittlung in einem Mordfall auf. Ihre Erkenntnisse teilen sie aber nicht mit der Polizei, sondern mit den Zuhörenden ihres neu erdachten Audioformats.

Seht hier den Trailer zu Only Murders in the Building

Only Murders in the Building - S01 Trailer (English) HD

Um euch den (Rätsel)Spaß nicht zu verderben, gehe ich nachfolgend so spoilerfrei wie möglich auf die Handlung und Wirkung der Serie ein. Über den eigentlichen Fall und die Ermittlungen wird nichts verraten.

Mörderische Ermittlungen mit Selena Gomez, Martin Short und Steve Martin

Only Murders in the Building hat ein besonderes Setting. Denn die Serie spielt hauptsächlich in einem luxuriösen Apartment-Komplex in der New Yorker Upper West Side. Wie Fremde leben die anscheinend sehr wohlhabenden Bewohner:innen in Anonymität aneinander vorbei. Ab und zu sieht man sich schweigsam im Aufzug. Das war's aber auch schon an Kommunikation in der Nachbarschaft.

So auch der erfolglose Schauspieler Charles (Steve Martin), der exzentrische Regisseur Oliver (Martin Short) sowie ihre junge Künstlerin Mabel (Selena Gomez). Dabei verbindet sie alle die gleiche Leidenschaft: Sie vergöttern den True Crime Podcast All is Not Okay in Oklahoma von Cinda Channing (ein herrlicher Cameo von Tina Fey).

© Hulu / Disney Only Murders in the Building

Und genau diese Liebe zu Kriminalfällen bringt die drei grundverschiedenen und zuvor sehr einsamen Persönlichkeiten schließlich zusammen, als ein Nachbar tot in seiner Wohnung aufgefunden wird. Die Polizei geht von Selbstmord aus.

Das volle Programm: Neue Filme und Serien bei Disney+ im September

Mabel, Charles und Oliver aber haben zu viele Krimigeschichten verschlungen, um hier keine mörderische Verschwörung zu wittern. Es muss Mord gewesen sein! Und so begibt sich das Trio auf die Suche nach Spuren und verdächtigen Hausbewohner:innen. Und Ja, im Haus lebt auch der bereits oben erwähnte Sting.

Raus aus dem tristen Krimisumpf: Only Murders in the Building ist mörderisch unterhaltsam

Seit einigen Jahren werden wir von einer Welle der Kleinstadttristesse überschwemmt, die durch das Prisma des Krimigenres eingehend beobachtet wird. Auch wenn dabei zahlreiche Highlights wie zuletzt Mare of Easttown herauskommen, bin ich für meinen Teil von depressiven Detectives übersättigt. Da kommt Only Murders in the Building genau richtig und bringt frischen Wind ins Krimigenre.

Wie schon zuvor Rian Johnsons Knives Out wird hier das klassische Konzept des Murder Mysterys auf den Kopf gestellt und mit spitzem Humor neu arrangiert. Die zwei Comedy-Legenden Martin Short und Steve Martin schmeißen uns in ein Szenario, das genauso gut als "Mord im Orientexpress, aber im New Yorker Nobel-Wohnhaus statt im Zug" beschrieben werden könnte. Nur, dass hier drei viel zu neugierige Nachbarn ermitteln.

© Hulu / Disney Only Murders in the Building

Sie beide tragen die Serie mit ihrem Feinsinn für Absurditäten und skurrile Situationskomik. Sei es der trockene Ex-TV-Ermittler Charles aka Brazzos, der beim Anblick von Blut ständig umkippt oder der etwas zu lebendige Off-(Off-)Broadway-Regisseur, der den Podcast als neue Karrierechance sieht und Performance seines Sprechers tiefgreifender analysiert als den eigentlichen Fall.

Selena Gomez hat derweil die schwierige Aufgabe, gegen das seit Jahrzehnten eingespielte Comedy-Duo anzukommen. Als enigmatischer und zynischer Millennial-Gegenpart gelingt ihr das aber hervorragend. Auch wenn sie zu Beginn als Charakter noch schwer greifbar ist.

Die meiste Zeit sind die alten Recken sowieso zu sehr mit sich beschäftigt sind, als zu bemerken, dass Mabel (die seit Kindesbein an Detektivgeschichten à la Die Hardy Boys liebt und lebt) in ihren eigenen Ermittlungen stets drei Schritte voraus ist. Hier laufen quasi zwei Serien parallel, die früher oder später kollidieren werden.

Only Murders in the Building bringt die Fassade zum Einsturz

Only Murders in the Building funktioniert als Comedy hervorragend und brachte mich mehrfach laut zum Lachen. Ein Highlight ist zum Beispiel, wenn Regisseur Oliver die potenziellen Verdächtigen auf einer imaginären Bühne zum Täter-Casting versammelt oder wir erfahren, dass er den größten Broadway-Flop aller Zeit inszenierte (12 Darsteller brachen sich in nur einer Vorstellung von Splash! The Musical alle Knochen).

© Hulu / Disney Only Murders in the Building

Aber inmitten des ganzen True Crime-Humors haben die überraschend tragischen Hintergründe der Charaktere einen genauso wichtigen Stellenwert und machen die Anfangs klischeehaften Figuren zu realen Menschen.

Wie gut kennst du deine Nachbarn wirklich? Diese Frage steht im Zentrum von Only Murders in the Building. Von Folge zu Folge gibt die Serie mehr über die persönlichen Geschichten und Geheimnisse der Figuren preis, die alle vor ihrer Nachbarschaft einen gewissen Schein wahren. Jeder hat etwas zu verbergen: Wir sind hier ja immer noch in einem Krimi.

Only Murders in the Building ist ein gelungener Mix aus humorvollem Blick auf die Krimi-Leidenschaft und überraschenden wie spannenden Wendungen. Und bald werde ich bestimmt auch meine Notizen auf einer Pinnwand sammeln müssen. Denn das Rätselfieber der drei passionierten True Crime-Podcaster ist ansteckend.

Die 1. Staffel von Only Murders in the Building umfasst 10 Episoden, die seit dem 31. August 2021 immer dienstags bei Disney+ ausgestrahlt werden. Als Grundlage für diesen Seriencheck dienten die ersten 3 Folgen.



