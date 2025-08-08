Bei Disney+ streamt ein richtig fesselnder Abenteuerfilm, in dem zwei Superstars in der Wildnis gegen Bären kämpfen

Ihr wollt Old-School-Abenteuer-Unterhaltung mit ordentlichen Survival-Thrills am Wochenende? Bei Disney+ streamt ein Film mit Anthony Hopkins und Alec Baldwin, der genau das bietet.

Zwei Rivalen am Abgrund sorgen in diesem Streaming-Tipp für Spannung und Abenteuer auf der Couch. Anthony Hopkins und Alec Baldwin verfangen sich in Auf Messers Schneide - Rivalen am Abgrund nämlich in einer komplizierten Dreiecksgeschichte und damit ist nicht einmal der furchterregende Bär gemeint, der ihnen in der Wildnis das Leben zur Hölle macht.

In dem Abenteuerfilm müssen Anthony Hopkins und Alec Baldwin in der Wildnis überleben

Der reiche Unternehmer Charles Morse (Anthony Hopkins) und seine wesentlich jüngere Frau Mickey (Elle MacPherson) reisen gemeinsam mit dem Modefotografen Robert Green (Alec Baldwin) nach Alaska für ein Fotoshooting. Allerdings entwickelt sich zwischen Robert und Charles eine persönliche Rivalität aufgrund von Roberts Interesse an Mickey.

Als die beiden Männer nach einem Flugzeugunfall in der eisigen Wildnis von Alaska stranden, kämpfen sie nicht nur ums Überleben, sondern auch mit Eifersucht und Hass untereinander. Um in die Zivilisation zurückzukehren, müssen Charles und Robert ihre persönlichen Differenzen überwinden. Doch ein riesiger Bär kommt ihnen in die Quere.



Der wahre Star von Auf Messers Schneide ist ein Bär

Besagter Pelzriese wird von einem der tierischen Stars der 1990er Jahre gespielt. Bart der Bär wurde 1977 geboren und spielte die Hauptrolle in Jean-Jacques Annauds Der Bär. Er gehörte neben Hopkins und Brad Pitt zur Besetzung von Legenden der Leidenschaft und kam auf eine Größe von rund 2,90 Meter (wie man bei der informativen Website BartTheBear.com lesen kann). Mit 680 Kilogramm Gewicht hätte sich Bart am Set einiges herausnehmen können, war für Anthony Hopkins aber ein angenehmer Arbeitskollege, wie im Nachruf auf Bart aus dem Jahr 2000 zu lesen ist.

Der majestätische Bart gehört zu den Schauwerten von Auf Messers Schneide, der rasante Survival-Action mit einer psychologischen Grundspannung zwischen den beiden Hauptdarstellern würzt. Abgerundet wird die grundsolide Abenteuer-Unterhaltung von einem Score des Meister-Komponisten Jerry Goldsmith. Goldsmith schüttelt wie gewohnt einige epische Melodien aus dem Handgelenk (oder es wirkt zumindest so), wie man sie nur noch selten in modernen Hollywood-Filmen hört. Auf Messers Schneide bietet Unterhaltung nicht nur für 7 vs. Wild-Fans, sondern auch solchen Zuschauenden, die 90er-Abenteuer wie Am wilden Fluß oder Der Geist und die Dunkelheit ins cineastische Herz geschlossen haben.

Der Abenteuerfilm streamt bei Disney+ und anderen Anbietern

Auf Messers Schneide steht bei verschiedenen Anbietern zum Abruf bereit. Disney+ bietet den Film als Teil des Abonnements an. Alternativ gibt es den Abenteuerfilm aus dem Jahr 1997 bei Amazon und anderen Anbietern zum Kaufen und Leihen.