Bei Netflix: Diese einzigartige Mystery-Serie wurde viel zu früh abgesetzt, doch sie zieht jeden in ihren Bann

Streaming-Tipp bei Netflix: Eine Schiffsfahrt wird zum wahren Albtraum für eine Gruppe Reisender. Denn an Bord lauert ein Geheimnis, das ihr weiteres Leben grundlegend verändern wird.

Warnhinweis: Mit 1899 auf Netflix hat das Dark-Duo Jantje Friese und Baran bo Odar eine Serie geschaffen, die dafür sorgen wird, dass ihr acht Stunden eures Lebens atemlos vor dem Bildschirm kauern werdet.

Mystery-Tipp bei Netflix: Darum geht's in 1899:

Eine bunt zusammengewürfelte Gruppe Auswanderer:innen betritt in der Hoffnung auf ein besseres Leben das Passagierschiff Kerberos von London nach New York. Kurz nach Beginn ihrer Fahrt stoßen sie auf die Prometheus – das als verschollen geltende Schwesternschiff, das scheinbar verlassen auf dem Atlantik treibt.

Der Versuch, Überlebende zu finden, führt dazu, dass auch die Kerberos von unheimlichen Ereignissen heimgesucht wird. Eine unheimliche Macht scheint ihr Spiel mit den Passagier:innen zu treiben, die schon bald an ihrem Verstand zweifeln.

1899 auf Netflix fordert uns heraus, bis die Hirn-Synapsen brennen

Bereits mit Dark haben die Serienmacher:innen bewiesen, dass sie ein Händchen für subtilen Spannungsaufbau und komplexe Stoffe haben. Kaum sind wir an Bord der Kerberos, ahnen wir schon: Dieses Schiff wird niemand so verlassen, wie er es betreten hat. Schon gar nicht wir als Zuschauende. 1899 verstehen zu wollen, erfordert vollen Einsatz.

Dabei machen es Friese und Odar es sich (und uns) nicht einfach. Jedes Detail zählt, jede noch so winzige Szene könnte das alles entscheidende Puzzleteil für die Auflösung bedeuten. So wie die Insel in Lost nicht einfach nur eine Insel war, ist die Kerberos nicht einfach nur irgendein Schiff.

In dieser Serie lohnt es sich also, näher hinzusehen und auf die Jagd nach den sorgsam eingestreuten Hinweisen zu gehen. Denn so turbulent die Geschichte sich auch entwickelt, bietet sie durchaus die ein oder andere Möglichkeit, des Rätsels Lösung noch vor den Figuren auf die Spur zu kommen.

1899 lässt uns auch emotional bei Netflix mitfiebern

Die Figuren dienen hier übrigens nicht nur als Steilvorlage zum Rätseln. Vielmehr haben die Serienschöpfer:innen ein abwechslungsreiches Ensemble zusammengeführt, das – angeführt von Ärztin Maura Franklin (Emily Beecham) und Kapitän Eyk Larsen (Andreas Pietschmann) – durch Vielschichtigkeit und spannende Schicksale besticht.

Hierdurch wird die Beklemmung natürlich umso intensiver. Da ist einerseits die Erwartung hinsichtlich der Auflösung, andererseits die Frage, was mit Maura und Co. noch geschehen wird. 1899 ist also nicht nur eine mentale, sondern auch eine emotionale Herausforderung.

Die übrigens trotz des verfrühten Serienaus wenigstens so weit entwirrt wird, dass die wilde Odyssee sich lohnt. Für Mystery-Fans ein absolutes Muss.

1899 hatte seine Premiere am 12. September 2022 auf Netflix und ist im Abo enthalten.