Bei Netflix geht die bestbewertete Sci-Fi-Serie überhaupt weiter – und das schon in wenigen Wochen

Rick and Morty-Fans haben Grund zur Freude. Schon in wenigen Wochen startet Staffel 6 endlich auch bei Netflix. Die beste Sci-Fi-Serie ist danach noch lange nicht vorbei.

Rick and Morty. ist ein echtes Popkultur-Phänomen. Die Animationsserie verbindet einzigartigen Sci-Fi-Humor mit Tiefgang und wird von vielen Fans für ihr ausgeklügeltes Worldbuilding und ihre ikonischen Figuren geliebt. Mit einer Durschnittswertung der Moviepilot-Community von 8.7 und ist der Kult-Cartoon damit ungeschlagen die beste Science-Fiction-Serie. Mittlerweile gibt es schon 6 Staffeln.

Nachdem Staffel 6 bereits seit Ende letzten Jahres in Deutschland bei WOW zu sehen ist, ist es in wenigen Wochen nun endlich auch auf Netflix soweit. Alle 10 neuen Folgen der 6. Staffel könnt ihr ab 10. Juni 2023 bei Netflix streamen.



Rick and Morty Staffel 6 startet auf Netflix und die Zukunft der Sci-Fi-Serie ist gesichert

Die 6. Staffel von Rick and Morty knüpft an den dramatischen Cliffhanger der letzten Season an und trumpft erneut mit absolut schrägen Sci-Fi-Abenteuern auf. Neben eigenständigen Episoden wird auch die übergeordnete Mythologie der Serie weiter ausgearbeitet und wir erfahren endlich die Wahrheit über Ricks tragische Origin-Story.

Adult Swim Rick and Morty

Nach Staffel 6 ist zum Glück längst nicht Schluss. In den kommenden Monaten bekommen Fans sogar die doppelte Portion Rick and Morty. So startet dieses Jahr nicht nur Staffel 7, sondern auch eine komplett neue Ableger-Serie im Anime-Format.

Die Zukunft von Rick and Morty ist auch darüber hinaus gesichert. Schon nach Staffel 3 orderte der US-Sender Adult Swim 70 weitere Episoden von Rick and Morty. Die Serie bleibt uns also voraussichtlich bis mindestens Staffel 10 erhalten.

Eine große Veränderung wird es ab der 7. Staffel jedoch geben – zumindest für alle, die die Serie im Originalton schauen. Im Januar 2023 wurde Justin Roiland von Adult Swim entlassen. Er war von Beginn an ein integraler Bestandteil der erfolgreichen Animationsserie und lieh unter anderem den beiden Hauptfiguren Rick und Morty seine Stimme. Ein neuer Sprecher wurde bislang nicht bekannt gegeben.

