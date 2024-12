Bei Netflix gibt es eine richtig spannende Mystery-Serie über das Ende der Welt: Sie wurde viel zu schnell vergessen

In The Rain auf Netflix löscht eine tödliche Katastrophe große Teile der skandinavischen Bevölkerung aus. Die Überlebenden sind von nun an einem erbarmungslosen Kampf ausgesetzt.

In The Rain verbindet sich düstere Science-Fiction mit intensivem Coming-of-Age-Drama, als eine Gruppe Jugendlicher nach einem Massensterben versucht, in ihrer skandinavischen Heimat zu überleben und nach Antworten zu suchen.

Mystery-Serie The Rain auf Netflix: Darum geht es

Ein tödliches Virus, das durch Regen übertragen wird, löscht innerhalb weniger Jahre einen Großteil der Menschen in Skandinavien aus. Simone Andersen (Alba August) und ihr Bruder Rasmus (Lucas Lynggaard Tønnesen) haben die Katastrophe nur überlebt, weil sie rechtzeitig Unterschlupf in einem unterirdischen Schutzraum gesucht haben.

Sechs Jahre später wagen sie sich wieder an die Oberfläche und begegnen weiteren Überlebenden. Gemeinsam stellen sie sich der Herausforderung, in einer postapokalyptischen Welt am Leben zu bleiben – und gleichzeitig erwachsen zu werden.

Überleben vs. Zusammenhalt: 3 Netflix-Staffeln voller Hochspannung

Bei The Rain handelt es sich um die damals erste in Dänemark entwickelte Serie von Netflix – und die hat es in sich. Denn die Welt, in die Simone und Rasmus zurückkehren, ist nicht mehr dieselbe. Was sie erwartet, ist ein intensiver Überlebenskampf – und dank der Inszenierung von Kenneth Kainz und Natasha Arthy fühlen wir jede Minute davon. In kühler Optik folgt die Serie ihren Protagonist:innen durch die skandinavische Landschaft und lässt dabei keine Gelegenheit aus, zu zeigen, dass hier wirklich niemand sicher ist.

Kainz und Arthy gelingt es, die klassischen Grundmotive eines postapokalyptischen Settings mit alltäglichen Sorgen ihrer Figuren zu verbinden: Überlebensinstinkt vs. Zusammenhalt. Simone und ihre Begleiter:innen werden dabei mit all ihren Stärken und Schwächen dargestellt. Ihre Identitätssuche steht mindestens genauso im Mittelpunkt wie die Suche nach Antworten.

Der Mystery-Faktor wird großgeschrieben

Von der ersten Folge an wird klar, dass der Virus nicht aus dem Nichts kommen kann. Auch die Hoffnung auf ein Gegenmittel spielt selbstverständlich eine entscheidende Rolle. Zudem weist eine geheimnisvolle Andeutung von Simones und Rasmus' Vater darauf hin, dass es Menschen gibt, die mehr über die Ursache des Virus wissen – und die müssen sie finden. Eine ziemliche Herausforderung in einer Welt, in der man kaum sicher sein kann, den nächsten Tag zu erleben und Technik nur noch bedingt funktioniert.

Die schwierige Suche nach der Wahrheit bietet einen zusätzlichen Mystery-Faktor und macht den Überlebenskampf der Figuren umso mitreißender.

The Rain hatte seine Premiere am 4. Mai 2018 auf Netflix und ist im Abo dort enthalten. Drei Staffeln mit insgesamt 20 Folgen liegen vor.