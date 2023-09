Bei Netflix verschwindet in 4 Tagen ein großartiger Sci-Fi-Thriller: Er ist Teil eines riesigen Universums, das ihr vielleicht gar nicht kennt

Eine Frau wacht nach einer Katastrophe in einem Bunker auf. Das ist die Geschichte eines Sci-Fi-Films, den Netflix nur noch für kurze Zeit anbietet. Er ist der zweite Teil eines Universums.

Seit Jahren wächst abseits der großen Bühne (und ehrlich gesagt ziemlich langsam) ein Sci-Fi-Universum: Cloverfield. Vor einem Jahr wurde ein neuer Teil angekündigt. Bei Netflix könnt ihr jetzt noch bis einschließlich zum 30. September 2023 den zweiten Cloverfield-Film 10 Cloverfield Lane streamen.

Regisseur Dan Trachtenberg (Prey) erschuf ein hocheffizientes und zu jeder Sekunde spannendes Thriller-Kammerspiel – mit einer riesigen Enthüllung am Ende.



Bald nicht mehr bei Netflix: Was passiert in 10 Cloverfield Lane?

Die Handlung von 10 Cloverfield Lane findet größtenteils in einem unterirdischen Bunker statt. Nach einem Autounfall erwacht dort eine junge Frau namens Michelle (gespielt von Mary Elizabeth Winstead). Howard (gespielt von John Goodman) hatte sie aus dem Wrack gerettet und sich um sie gekümmert.

Er erzählt ihr, dass die Menschheit, während sie ohnmächtig war, durch einen nuklearen oder chemischen Angriff ausgelöscht wurde. Diejenigen, die überlebt haben, haben sich seit diesem verheerenden Ereignis versteckt. Michelle muss sich auf diese Version der Realität verlassen. Doch was ist wirklich geschehen?

Welche Filme gehören zum Cloverfield-Universum?

Zur Cloverfield-Reihe gehören mittlerweile vier Filme, die alle mehr oder weniger miteinander verknüpft sind. Tatsächlich besteht die Kontinuität der Reihe vor allem aus dem Titel: Cloverfield.

Ein neuer Cloverfield-Film ist in Arbeit

Im Mai gab es eine neue Spur zum vierten Cloverfield-Film: Eine Webseite wurde reaktiviert. Neben Regisseur Babak Anvari sind Joe Barton (The Ritual) und J.J. Abrams an Cloverfield 4 Regie beteiligt. Auch die Cloverfield-Urgesteine Matt Reeves und Drew Goddard (Cabin in the Woods) kehren ins Produzententeam zurück. Das Projekt, das bei Paramount entsteht, kann also mit geballter Genre-Expertise protzen. Ein Starttermin ist noch nicht bekannt. Womöglich erscheint der Film beim Paramount-Streaming-Dienst Paramount+.

