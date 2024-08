Bei Netflix versteckt sich der perfekte Sommer-Thriller: 104 Minuten grandioser Nervenkitzel, den man immer wieder schauen kann

Wer nach einem spannenden Film für heiße Sommertage sucht, wird bei Netflix fündig. Was als Ablenkung gegen Langeweile beginnt, wird schnell zum packenden Thriller, der bis zur letzten Sekunde fesselt.

Den großen Durchbruch hatte Shia LaBeouf 2007 mit dem Sci-Fi-Kracher Transformers an der Seite von Megan Fox. Im selben Jahr kam jedoch noch ein weiterer Film mit LaBeouf in der Hauptrolle ins Kino, den man unbedingt gesehen haben muss: Disturbia. Denn der ist nicht minder spannend. Während LaBeouf in Transformers auf der ganzen Welt aktiv ist, beschränkt sich sein Aktionsradius in Disturbia millimetergenau auf ein Haus samt Garten. Von dort beschattet er einen potenziellen Serienmörder.

Doch können wir dem Blick durch LaBeoufs Augen trauen? Ist alles wirklich so, wie es scheint? Die Antwort darauf könnt ihr jetzt bei Netflix herausfinden.

Voyeurismus-Thriller bei Netflix: Darum geht‘s in Disturbia

Während Kale Brechts (Shia LaBeouf) Mitschüler:innen die dreimonatigen Sommerferien in vollen Zügen genießen können, ist er buchstäblich an sein Haus gefesselt. Aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung mit seinem Spanischlehrer wird Kale zu drei Monaten Hausarrest samt Fußfessel verdonnert. Noch schlimmer wird es, als seine Mutter (Carrie-Anne Moss) ihm seinen Xbox- und iTunes-Account sperrt. Gegen die Langeweile muss also ein neues Hobby her.

Hier könnt ihr den Trailer zu Disturbia schauen:

Disturbia - Trailer (Deutsch)

Und das ist schnell gefunden. Mit einem Fernglas bewaffnet beobachtet er seine Nachbarn. Vor allem die neu zugezogene Ashley (Sarah Roemer) weckt sein Interesse. Aus dem netten Zeitvertreib wird aber plötzlich todernst. Kales Nachbar Robert Turner (David Morse) könnte ein gesuchter Serienmörder sein. Gemeinsam mit Ashley und seinem besten Freund Ronnie (Aaron Yoo) heißt es von nun an, Beweise sammeln, um Turner als Serienmörder zu überführen.

David Morse im Fernglas – Ein Bild, das man nicht so schnell wieder vergisst

Disturbia spielt mit mehreren Genres. Zum Teil ist der Film eine Komödie, zum Teil eine klassische Teenie-Liebesgeschichte. Dass der Film aber definitiv auch ein spannender Thriller mit Horror-Elementen ist, ist einem Schauspieler zu verdanken: David Morse.

Universal David Morse in Disturbia

Da Kale das Haus nicht verlassen kann, ist er auf sein Fernglas und seine Videokamera angewiesen. Diese Perspektive wird auch uns Zuschauer:innen geboten. Das sorgt dafür, dass uns Morse mit seiner unfassbar düsteren Miene geradewegs direkt in die Augen starrt. Glaubt mir, dieses Gesicht vergesst ihr so schnell nicht wieder!

Diese besondere Perspektive hat aber noch einen weiteren Clou. Kale und seine Freunde können sich nie ganz sicher sein, ob das, was sie denken zu sehen, der Realität entspricht. Regisseur D.J. Caruso (Eagle Eye) inszeniert diese trügerische Wahrnehmung so gut, dass der Moment kommt, an dem wir plötzlich selbst zweifeln, was wir dachten, gesehen zu haben.

Bei jedem neuen Schauen fallen einem wieder neue Dinge auf. Nicht umsonst gilt Disturbia in meinem Freundeskreis als DER Film für die heiße Jahreszeit. Einmal pro Sommer ist ein gemeinsames Schauen Pflichtprogramm! Wer die gleiche Tradition starten will oder sich nochmal vergewissern möchte, ob man alles auch richtig gesehen hat, kann Disturbia mit seinem Abo bei Netflix streamen. Und das immer und immer wieder.