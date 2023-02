Beliebte Sci-Fi-Action heute im TV: Der Hauptdarsteller hasst den Film und bettelte um den Tod seiner Figur

Die Action-Reihe G.I. Joe und Channing Tatum waren nie füreinander bestimmt. Dennoch spielte der Star in zwei Filmen mit – eine Qual für ihn. Teil 2 läuft heute im TV.

Channing Tatum gehört heute zu den größten US-Filmstars. 2009 schoss sein Stern gerade in die Höhe. Er hatte sich bis dahin vor allem mit Sport-, Kampf- und Tanzfilmen einen Namen gemacht. Heute könnt ihr ihn in der Fortsetzung der Sci-Fi-Action G.I. Joe im TV sehen: G.I. Joe Die Abrechnung.

Die Blockbuster-Reihe wirkte damals wie der logische nächste Schritt für Tatum in seiner Entwicklung zum Superstar. Tatsächlich aber hatte der Star überhaupt keine Lust auf die Verfilmung des Kult-Spielzeugs.

Mit widerwilligem Channing Tatum: G.I. Joe: Die Abrechnung

GI Joe 2 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Zartan (Arnold Vosloo) vom Cobra Kommando hat erfolgreich durch den Einsatz der Nanomite-Technologie die Gestalt des amerikanischen Präsidenten (Jonathan Pryce) angenommen und so die Regierung erfolgreich infiltriert. Als erste Amtshandlung erklärt er die G.I. Joes zu Staatsfeinden und ihnen den Krieg.

So werden Captain Duke (Channing Tatum), seine Leute und der Veteran unter den G.I. Joes, Roadblock (Dwayne Johnson), trotz ihrer zahlreichen Verdienste zu Gejagten von Zartans Truppen unter den Verbündeten Storm Shadow (Byung-hun Lee) und Firefly (Ray Stevenson). Im Kampf um die Zukunft der Menschheit erhalten Duke und Roadblock jedoch unerwartete Hilfe von der Legende selbst, General Joseph „Joe“ Colton (Bruce Willis).



Channing Tatum wollte nie in den G.I.Joe-Filmen mitspielen

G.I. Joe: Geheimauftrag Cobra war ein solider Erfolg mit knapp 300 Millionen US-Dollar Einspielergebnis. Zum Unglück von Channing Tatum, denn damit war die Fortsetzung G.I. Joe: Die Abrechnung gesichert. Und der Magic Mike-Star hätte das Franchise lieber gestern als heute verlassen, daran erinnerte er während der Promo-Phase für Magic Mike - The Last Dance.



Ich habe das erste Sequel sieben Mal abgelehnt. Aber sie hatten eine Option für mich, also musste ich den Film machen.

Tatum flehte nach eigenen Angaben darum, in den ersten 10 Minuten der Fortsetzung gekillt zu werden. Dem Wunsch wurde -- Spoiler -- stattgegeben. Dwayne Johnson füllte die Lücke des Hauptdarstellers.

Dass Tatum an der G.I. Joe-Arbeit ungefähr so viel Freude hatte wie 12-jährige beim Zimmeraufräumen, ist schon lange kein Geheimnis mehr. 2015 sagt er in einem Interview :

Ich bin ehrlich: Ich hasse diesen Film verdammt nochmal. Ich hasse diesen Film. Ich wurde dazu gedrängt, den Film zu machen.

Er habe nach dem Sportfilm Coach Carter (2005) einen 3-Filme-Deal unterschrieben. "Sie geben dir den Vertrag und [...] als junger Schauspieler denkst du, 'Oh mein Gott, das klingt großartig, das mache ich!' Die Zeit vergeht und du kriegst andere Jobs, formst deine Stimme und hast einen Traumjob."

Mit anderen Worten: Channing Tatum wurde in der Zwischenzeit zum Star und hatte die G.I. Joe-Filme eigentlich nicht mehr nötig.

Und dann ruft das Studio an und sagt, 'Hey, wir haben einen Film für dich, wir schicken es dir.' Und sie schicken es und es ist G.I. Joe.

Wann läuft G.I. Joe 2 im TV?

Lasst euch davon aber nicht den Spaß an G.I. Joe verderben. Die Reihe hat durchaus ihre Daseinsberechtigung und eine kleine Fangemeinde angesammelt. Nur ist Hauptdarsteller Channing Tatum eben kein Teil davon. Den lustlosen Channing Tatum könnt ihr in G.I. Joe 2 am Freitag um 20.15 Uhr bei RTLZWEI sehen. Die Wiederholung folgt am Tag darauf um 1.50 Uhr.

