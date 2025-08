Ikonisches Serien-Universum endet nach 27 Jahren: Kult-Fortsetzung erhält keine neue Staffel

Kult-Hit Sex and the City wurde vor 4 Jahren mit der Serie And Just Like That ... fortgesetzt. Nun kommt auch das Spin-off zu einem offiziellen Ende.

Sex and the City zählt bis heute zu den bekanntesten und ikonischsten Serien aller Zeiten. Die Lieben und Leiden der vier Freundinnen Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), Charlotte York (Kristin Davis) und Samantha Jones (Kim Cattrall) begeisterten über sechs Staffeln ein Millionenpublikum und ließen zwei Kinofilme und eine Spin-off-Serie folgen.

Nach 27 Jahren kommt das Universum nun zu einem (vorläufigen) Abschluss, denn Sequel-Serie And Just Like That ... wird nach 3 Staffeln enden.

Sex and the City-Fortsetzung And Just Like That ... endet nach Staffel 3

And Just Like That ... ist 2021 in die erste Staffel gestartet und hat zahlreiche Stars der Hauptserie, darunter Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis auf die Bildschirme zurückgebracht. Wie Deadline berichtet, soll die Serie nach vier Jahren ihr Ende finden. Demnach erklärte Showrunner Michael Patrick King in einem offiziellen Statement:

And just like that ... findet die fortführende Geschichte des Sex and the City-Universums ein Ende. Als ich die letzte Episode von And Just Like That ... Staffel 3 geschrieben habe, ist mir klar geworden, dass dies ein wundervoller Endpunkt ist. Gemeinsam mit Sarah Jessica Parker, Casey Bloys und Sarah Aubrey haben wir entschieden, die Serie dieses Jahr mit einem zweiteiligen Finale zu beenden und die originale Bestellung von 10 auf 12 Episoden zu erhöhen.

Sarah Jessica Parker und ich haben bis jetzt davon abgesehen, die Nachricht zu verkünden, weil wir das Wort "Finale" nicht den Spaß des Schauens der Staffel überschatten lassen wollten. Es ist mit großer Dankbarkeit, dass wir all den Zuschauer:innen danken, die diese Figuren für all die Jahre in ihr Heim und ihr Herz gelassen haben.

And Just Like That ist 2021 mit starken Publikumszahlen gestartet und wurde zu einem der größten Serien-Premieren in der Geschichte von HBO Max. Über die Jahre hat das Interesse an der Serie sowohl in den USA als auch in Deutschland stark abgenommen. Die Staffel 3-Premiere sollen laut Deadline nur etwa 429.000 Menschen auf dem Streamer gesehen haben.

Zweiteiliges Finale soll And Just Like That ... Staffel 3 abschließen

Die 3. Staffel von And Just Like That ist am 29. Mai 2025 in den USA auf HBO Max gestartet und hat am 31. Juli seine 10. Folge debütiert. Dieser wird nun noch ein zweiteiliges Finale folgen, das die Serie endgültig abschließt. Hierzulande ist die Sex and the City-Serie bei WOW im Streaming-Abo zu sehen.