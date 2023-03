Ben Affleck enthüllt gestrichenen DC-Auftritt: Wonder Woman sollte Batman in The Flash das Leben retten

Zwei Cameo-Auftritte von Superman und Wonder Woman wurden aus The Flash rausgeschnitten. Batman-Darsteller Ben Affleck hat jetzt genauer über die verlorene Szene mit Gal Gadots DC-Heldin gesprochen.

Durch den neuen DC-Plan von James Gunn und Peter Safran sollen alle Verbindungen zum "alten" DC-Universum lieber früher als später gekappt werden. Dazu gehört auch eine Meldung, dass gefilmte Cameo-Auftritte von Superman und Wonder Woman aus dem kommenden The Flash-Film rausgeschnitten wurden.

Ben Affleck, der als Batman nochmal kurz in dem DC-Blockbuster dabei sein wird, hat jetzt als Podcast-Gast genauer über die entfernte Wonder Woman-Szene mit Gal Gadot gesprochen.

Wonder Woman hätte Batman in The Flash das Leben gerettet

Laut Comic Book sprach Affleck im Smartless Podcast über den verlorenen Wonder Woman-Auftritt in The Flash. Auch wenn er keine allzu konkreten Details verraten wollte, sagte er über die Szene:

Ich möchte keine Spoiler verraten, aber es gab eine Szene, in der ich von Wonder Woman während einer Auseinandersetzung mit ein paar Bösewichten gerettet wurde. Sie rettet mich mit dem Lasso der Wahrheit, also passiert Folgendes: Batman gibt einige seiner wahren Gefühle über sein Leben und seine Arbeit preis. Ich dachte: 'Moment mal; Ich habe es!'

Affleck geht im Podcast auch nochmal darauf ein, dass sein Batman-Auftritt im kommenden The Flash-Film für ihn die beste Leistung sei, die er in der ikonischen DC-Rolle jemals abgeliefert hätte.

Mehr sehen wir selbst ab dem 15. Juni 2023, wenn The Flash in den deutschen Kinos startet.

