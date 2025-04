Benedict Cumberbatchs Eltern spielten beide in Sherlock mit und ihr habt es 14 Jahre nicht bemerkt

Bei der Serie Sherlock ist es den Machern gelungen, unbemerkt Benedict Cumberbatchs Eltern auf den Bildschirm zu schmuggeln. Hier erfahrt ihr, wo sie sich versteckt haben.

Von den neugierigen Blicken der Sherlock-Fans unbemerkt haben die Eltern von Benedict Cumberbatch bereits mehrere Auftritte in der Serie ihres Sohnes hingelegt. Dabei haben sie ihre Rollen aus dem echten Leben quasi mit vor die Kamera genommen.

Die Cumberbatchs versammelt vor der Kamera: Da findet ihr sie in Sherlock

Wie die Seite Radio Times vor sechs Jahren zusammenfasste, wurde es in Sherlock richtig familiär vor der Kamera – ohne, dass sich ein Großteil der Zuschauer:innen dessen bewusst war.

In der 1. Folge der 3. Staffel mit dem Titel Der leere Sarg (im Original: The Empty Hearse) begegnen wir nämlich erstmals Sherlocks Eltern. Was niemand ahnte: Bei ihnen handelt es sich nicht nur um Sherlocks Eltern, sondern auch um die von Benedict Cumberbatch.

Wanda Ventham und Timothy Carlton, auf dem Bildschirm Mrs. und Mr. Holmes, suchen ihren Sohn Sherlock in seiner Bleibe in der Baker Street auf. Sherlock kann allerdings nur wenig Begeisterung für seinen Besuch aufbringen.

Ein Wiedersehen gibt es im Serienfinale, Das letzte Problem (im Original: The Final Problem). Während eines gemeinsamen Essens finden Sherlocks Eltern heraus, dass es sich bei dem angeblichen Tod ihrer Tochter Eurus Holmes (Sian Brooke) um eine Intrige von Sherlocks älterem Bruder Mycroft (Mark Gatiss) handelt.

In Wahrheit erfreut sich Eurus bester Gesundheit, wird allerdings wegen ihrer psychopathischen Tendenzen auf einer Insel gefangen gehalten. Hier hilft sie der Regierung, wer hätte es gedacht, bei der Aufklärung kniffliger Verbrechen.

Wie man sich denken kann, reagieren Mr. und Mrs. Holmes nur wenig begeistert auf diese Enthüllung. So verlaufen die Begegnungen zwischen den Holmes-Mitgliedern, vorsichtig formuliert, meist auf bizarre Weise.

Benedict Cumberbatch erfreute sich an der Zusammenarbeit

Hinter der Kamera zeigt sich Benedict Cumberbatch sehr erfreut über die Zusammenarbeit mit seinen ebenfalls schauspielerisch aktiven Eltern:



Ich habe fast geweint, als ich das gesehen habe. Ich bin so stolz auf sie und auf die Reaktion, die sie bekommen haben – und ich denke, sie sind die perfekte Besetzung für meine Eltern.

Auf dem Bildschirm überzeugen Mr. und Mrs. Holmes mit Sohn Sherlock und Sohn Mycroft besonders dann, wenn sie einander zwingen, gefährliche Rätsel zu lösen und düstere Familiengeheimnisse ergründen müssen. Hoffentlich ist ihr reales Familienleben weniger dramatisch.