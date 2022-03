Besser als Spider-Man und Avengers 4: Zack Synder schlägt Marvel bei den Oscars

Die Oscars haben dieses Jahr erstmals eine neue Kategorie eingeführt, bei der auf Twitter abgestimmt werden konnte. Hier hat sich einmal mehr die große Zack Snyder-Fangemeinde gegen Marvel durchgesetzt.

Die diesjährige Oscar-Verleihung wird von Wills Smiths Ausraster gegen Chris Rock überschattet. Daneben sollte die Verleihung 2022 jedoch auch anders aufgezogen werden, um wegen stetig fallender Quoten ein jüngeres Publikum zu locken. Dazu zählten auch erstmals zwei Auszeichnungen, die vom Publikum entschieden werden konnten.

Beim sogenannten Oscars Fan Favorite-Wettbewerb konnten der beste Film 2021 und der größte Filmmoment zum Mitjubeln aus zeitlosen Szenen gewählt werden. Auch hier hat sich am Ende wieder mal die gewaltige Fangemeinde rund um Zack Snyder durchgesetzt.

Zack Snyder triumphiert gleich doppelt bei den Oscars über Marvel & Co.

In zwei Kategorien durfte über Twitter mit den Hashtags #OscarsCheerMoment und #OscarsFanFavorite abgestimmt werden. Bei den größten Jubel-Filmmomenten standen das Spider-Men-Team-up aus Spider-Man: No Way Home, der Kugeln ausweichende Neo aus Matrix, der Schallmauer durchbrechende Flash aus Zack Snyder's Justice League, Jennifer Hudsons Gesangseinlage von And I’m Telling You in Dreamgirls und der Avengers Assemble-Moment in Avengers 4: Endgame zur Wahl.

Die Titel zur Wahl des besten Films 2021 waren Spider-Man: No Way Home, Army of the Dead, Cinderella, Minamata und Tick, Tick… Boom! Am Ende setzte sich in beiden Kategorien die Zack Snyder-Fans durch. Army of the Dead wurde zum besten Film 2021 gewählt, während die Flash-Szene aus dem Finale des Snyder-Cuts als größter Filmmoment zum Mitjubeln gekürt wurde.

Als Oscar-Gewinner gelten beide Filme ab jetzt aber trotzdem nicht. Die Auszeichnungen aus dem Oscars Fan Favorite-Wettbewerb wurden getrennt von der eigentlichen Verleihung rund um die begehrten Hollywood-Goldtrophäen abgehalten.

