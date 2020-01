Besser als The Dark Knight: Joker bricht wichtigen Oscar-Rekord

Joker ist bei den Oscars 2020 ein ernstzunehmender Kandidat für den Besten Film. Das unterstreicht auch die Menge der Nominierungen, mit denen Joker eine andere Comic-Verfilmung in den Schatten stellt.

Als Joker das Festival von Venedig gewann, eine Art Boot-Camp für Oscar-Kandidaten, schien seine Reise schon vorgezeichnet. Knapp 5 Monate später übertrifft die Comic-Adaption mit Joaquin Phoenix in der Titelrolle aber selbst die wahnwitzigsten an ihn gehefteten Erwartungen.

An den Kinokassen knackte der DC-Film die Milliarde. Und bei den Oscars 2020 ist Joker in so vielen Kategorien vertreten wie keiner der anderen Filme.

Joker als Favorit: Die Oscar-Nominierungen 2020

11 Nominierungen staubte das brutale Charakterdrama ab. Darunter befinden sich sämtliche wichtige Kategorien und natürlich kann sich Joker auch Hoffnungen auf die Auszeichnung als Bester Film machen.

Alle 11 Oscar-Nominierungen für Joker

Bester Film

Bester Hauptdarsteller - Joaquin Phoenix

Beste Regie - Todd Phillips

Beste Kameraführung - Lawrence Sher

Bestes Originaldrehbuch - Todd Phillips and Scott Silver

Bestes Kostümdesign - Mark Bridges

Bester Schnitt - Jeff Groth

Bestes Make-up und Hairstyling - Nicki Ledermann and Kay Georgiou

Bester Original Score - Hildur Guðnadóttir

Bester Tonschnitt - Alan Robert Murray

Beste Tonmischung - Tom Ozanich, Dean Zupancic and Tod Maitland

Jetzt vor The Dark Knight: Joker knackt den ersten Rekord

Joker setzt sich damit vor die bisher bei den Oscars erfolgreichste Comic-Verfilmung, die ebenfalls von DC und Warner stammt und die Figur des Joker ins Zentrum der Handlung stellt. The Dark Knight von Christopher Nolan erhielt im Jahr 2009 ganze 8 Nominierungen und vergoldete davon 2. Heath Ledger wurde posthum die Auszeichnung für den Besten Nebendarsteller verliehen. Der zweite Preis ging an den Besten Tonschnitt.

Bester Film für Joker: Die Chancen stehen nicht schlecht

In den letzten Jahren zeichnete sich durch die Verbreiterung der Jury eine Verteilung der Preise auf viele Filme ab. Abräumer wie einst Titanic oder Herr der Ringe 3 gibt es kaum noch. Allein über die Masse der Nominierung lassen sich deshalb nur noch schwer Prognosen treffen.

Unsere Meinung zu den Oscars: Immerhin ohne Endgame

Die Nominierungsstrecke von Joker zieht sich quer durch das Feld der Kategorien, was noch lange keine Garantie für den Gewinn ist, genauso wenig wie die reine Fülle. Die Nominierung für den Besten Schnitt braucht zum Beispiel aber fast jeder Kandidat, der auch in der Königskategorie gewinnen will.

Der Rekord für die meisten Nominierungen überhaupt steht übrigens bei 17 und wird gehalten von Titanic und La La Land. Titanic gewann den Besten Film, La La Land verlor in einer denkwürdigen Verleihung gegen Moonlight.

Comic-Filme bei den Oscars: Das MCU hat's schwer

Eine Nominierung als Bester Film, wie sie Joker dieses und Black Panther letztes Jahr einheimsten, blieb The Dark Knight verwehrt.

Besonders hoch im Kurs steht das MCU bei der Academy aber nicht. Erst letztes Jahr brach Black Panther den Bann und gewann die ersten drei Oscars für das größte Franchise der Gegenwart nach elfjähriger Durststrecke. Der erfolgreichste Film des abgelaufenen Jahres, Avengers: Endgame, erhielt für die Verleihung im Februar nur durch die Nominierung bei den Spezial-Effekten seine Zugangsberechtigung.

Ob es hier für den Preis reicht, ist aber fraglich. Der letzte Spezial-Effekte-Oscar für einen Superhelden-Film liegt 15 Jahre zurück. 2005 triumphierte mit Spider-Man 2 aber immerhin ein Marvel-Film.

Glaubt ihr an eine Erfolgsnacht für Joker bei der Oscar-Verleihung?