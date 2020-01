11 Nominierungen für Joker: Die Oscar-Nominierungen 2020 sind da

Moviepilot Team the gaffer Jenny Jecke folgen du folgst entfolgen Stellvertretende Chefredakteurin bei Moviepilot, schreibt am liebsten über Game of Thrones und Filme, die in Hongkonger Nudel-Restaurants spielen.

Joker, Once Upon a Time in Hollywood und The Irishman konnten Nominierungen beim Oscar abstauben. Seht hier die Übersicht aller Filme bei den Academy Awards 2020.

Joker hat es 2020 als einzige Comicverfilmung unter die Nominierten für den Besten Film geschafft. Soeben wurden die Nominierungen für die Academy Awards bekannt gegeben und dabei hat es der eine Milliarde Dollar schwere Psychothriller über den Clown Prince of Crime auf Nominierungen beim Besten Film, Darsteller, Regie, Drehbuch, Schnitt und Kamera geschafft. Damit kann sich der Film von Todd Philipps große Chancen bei der Verleihung des wichtigsten Filmpreises in Hollywood ausrechnen. Netflix mit The Irishman und Marriage Story vertreten Ebenfalls gut abgeschnitten hat der Streaming-Dienst Netflix, der sich in den vergangenen Jahren eine immer größere Nische im Oscar-Rennen erarbeitet hat. Dieses Jahr hat der Konzern mit The Irishman und Marriage Story zwei Nominierungen beim Besten Film, außerdem Nominierungen beim Besten Animationsfilm, Dokumentation und in mehreren weiteren Kategorien. Regie-Oscar ohne weibliche Beteiligung Negativ fällt hingegen das fehlen einer weiblichen Kandidatin beim Regie-Oscar auf. Wie leider zu erwarten war, wurde Greta Gerwig für ihre Literaturverfilmung Little Women in der Regie übergangen, geht dafür aber ins Rennen um den Besten Film, adaptiertes Drehbuch, Nebendarstellerin und Hauptdarstellerin. Ebenso fällt auf, dass Lulu Wangs The Farewell von der Academy übergangen wurden. Parasite als Oscar-Favorit Der Siegeszug des südkoreanischen Thrillers Parasite von Bong Joon-ho geht indes weiter. Zwar schaffte es Song Kang-ho nicht zu einer Darsteller-Nominierung, dafür geht der Film ins Rennen um Bester Film, Bester internationaler Film (ehemals Bester nicht-englischsprachiger Film), Beste Regie, Schnitt, Szenenbild und Original-Drehbuch. Die Oscar-Verleihung 2020 im TV Die 92. Verleihung der Academy Awards fndet in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar 2020 in Los Angeles statt. Wie schon letztes Jahr, wird die Oscar-Verleihung 2020 ohne durchgehenden Moderator vonstatten gehen. In Deutschland wird die Verleihung wieder von ProSieben übertragen. Die Nominierungen der Oscar-Verleihung 2020 im Überblick: Bester Film Le Mans 66

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite Beste Regie Joker - Todd Philipps

1917 - Sam Mendes

The Irishman - Martin Scorsese

Parasite - Bong Joon-ho

Once Upon a Time in Hollywood - Quentin Tarantino Bester Hauptdarsteller Antonio Banderas - Leid und Herrlichkeit

Leonardo DiCaprio - Once Upon a Time in Hollywood

Adam Driver - Marriage Story

Joaquin Phoenix - Joker

Jonathan Pryce - Die Zwei Päpste Beste Hauptdarstellerin Cynthia Erivo - Harriet

Scarlett Johansson - Marriage Story

Saoirse Ronan - Little Women

Charlize Theron - Bombshell

Renee Zellweger - Judy Bester Nebendarsteller Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins - Die zwei Päpste

Brad Pitt - Once Upon a Time in Hollywood

Al Pacino - The Irishman

Joe Pesci - The Irishman Beste Nebendarstellerin Kathy Bates - Richard Jewell

Laura Dern - Marriage Story

Scarlett Johansson - Jojo Rabbit

Florence Pugh - Little Women

Margot Robbie in Bombshell Bestes Originaldrehbuch Knives Out - Rian Johnson

Marriage Story - Noah Baumbach

1917 - Sam Mendes und Krysty Wilson Cairns

Once Upon a Time in Hollywood - Quentin Tarantino

Parasite - Bong Joon-ho und Han Ji-won Bestes adaptiertes Drehbuch The Irishman - Steven Zaillian

Jojo Rabbit - Taika Waititi

Joker - Todd Philipps & Scott Silver

Little Women - Greta Gerwig

Die Zwei Päpste - Anthony McCarten Bester Animationsfilm Drachenzähmen Leicht gemacht 3

Ich habe meinen Körper verloren

Klaus

Mister Link

Toy Story 4 Bester internationaler Film Corpus Christie

Honeyland

Les Miserables

Leid und Herrlichkeit

Parasite Bester Dokumentarfilm American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland Weitere Nominierungen für den Oscar 2020 findet ihr auf der folgenden Seite.