Besser als viele Star Trek-Filme: Sci-Fi-Kult Galaxy Quest wird für Streaming-Dienst wiederbelebt

Galaxy Quest ist nicht nur eine richtig gute Star Trek-Parodie, sondern unterhaltsame Science-Fiction. Jetzt wird an einer Serie gearbeitet.

In den letzten Jahren erblühte das Star Trek-Universum im Fernsehen mit Serien wie Discovery, Picard und Strange New Worlds. Springen wir zwei Dekaden zurück, sieht das anders aus: Rund um das Jahr 2000 wurde die Zukunft der Science-Fiction-Reihe ernsthaft infrage gestellt und diese Zweifel bestätigte der Picard-Einsatz Nemesis. Damals erschien jedoch eine Science-Fiction-Komödie, die an die besten Zeiten des Franchise erinnerte – in dem sie diese parodierte. Gemeint ist Galaxy Quest - Planlos durchs Weltall mit Tim Allen, Sigourney Weaver und Alan Rickman. Nun wird der Kultfilm nach vielen Versuchen als Serie entwickelt.

Was über die Science-Fiction-Serie bekannt ist

Seit acht Jahren gibt es Pläne für eine Galaxy Quest-Serie, damals noch bei Amazon, mit der Original-Crew. Das Projekt wurde nach dem Tod von Alan Rickman jedoch eingefroren. Über die Jahre wurde an mehreren Entwürfen gearbeitet, nun will Paramount, das Studio, das auch Star Trek vorantreibt, die Serie wirklich realisieren, berichtet die Branchenseite Deadline :

Die Galaxy Quest-Serie befindet sich in der frühen Entwicklung

Mark Johnson, der auch den Kinofilm produzierte, ist an Bord



Die Serie wird für den Streaming-Dienst Paramount+ entwickelt

Es gibt noch kein Konzept oder Autorenstab

Paramount Galaxy Quest

Es ist folglich unklar, ob die Serie als Neustart gedacht ist oder in derselben Zeitlinie spielt wie der Film.

Falls du Galaxy Quest noch nicht gesehen hast ...

Der Titel des Films bezieht sich auf die fiktionale Science-Fiction-Serie Galaxy Quest, eine Art Raumschiff Enterprise. Die Besetzung um den Kirk-Ersatz Jason Nesmith (Tim Allen), Gwen DeMarco (Sigourney Weaver), Guy Fleegman (Sam Rockwell), den Leonard Nimoy-Verschnitt Sir Alexander Dane (Alan Rickman) und Fred Kwan (Tony Shalhoub) zehrt immr noch vom verblassenden Ruhm ihrer abgesetzten Show und tummeln sich auf Fan-Conventions. Eines Tages werden sie von einer Gruppe Außerirdischer kontaktiert, die Galaxy Quest im All empfangen haben und die Serie für real halten. Ihr Planet wird von bösartigen Wesen bedroht und es liegt nun an der Gruppe, um die abgehalfterten Stars und ihre Egos in den Griff zu bekommen und zu zeigen, was in ihnen steckt …

Seit dem Start genießt Galaxy Quest einen ziemlich guten Ruf, auch unter Star Trek-Fans. Die Serie wird vermutlich Vergleiche zu Avenue 5 und insbesondere The Orville auf sich ziehen. Letztere, eine Sci-Fi-Parodie von Star Trek, hat sich schnell zu einer der besten inoffiziellen Trekkie-Serien gemausert.

Es gibt noch keinen Starttermin für die Galaxy Quest-Serie.