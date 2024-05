Beste GZSZ-Nachricht seit Ewigkeiten: Neuer Gaststar macht Lust auf die nächsten Folgen

GZSZ bekommt prominente Verstärkung: Der neue Gaststar ist eine echte Schauspiel-Ikone und stammt aus einer berühmten Schauspiel-Dynastie.

Nach über 8.000 Folgen sorgt Gute Zeiten, schlechte Zeiten immer noch für frischen Wind: Eine echte Ikone des deutschen Schauspiels steigt in die Serie ein und wird als Beauty-Doktor für große Emotionen sorgen. Alles, was über die nie neue Rolle in der beliebten RTL-Soap bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Schauspiellegende Hardy Krüger steigt bei GZSZ ein

Auch wenn GZSZ gerne mal als Relikt der Vergangenheit belächelt wird, drehen sich die Produktionsmühlen unentwegt weiter. Jetzt sorgt die RTL-Daily-Soap mit Casting-News für Neugier: Schauspieler Hardy Krüger wird für eine Weile im Hauptcast von Gute Zeiten, schlechte Zeiten mitspielen.

Wie RTL berichtet, wird der 56-Jährige die Rolle des plastischen Chirurgen Lars Brunner übernehmen. Lange Zeit hat der Arzt in den USA gelebt, jetzt kehrt er nach Berlin zurück. Ob Krügers Charakter in seiner alten Heimat Liebe findet oder sich in einen medizinischen Skandal verwickelt, bleibt offen. So viel verrät der Sender jedoch vorab: Lars Brunner sei ein"gebildeter, selbstbewusster und gutaussehender Frauenschwarm".

„Dort hat sich wohl herumgesprochen, dass Hardy wieder drehen will!“

Hardy Krüger (ehemals Hardy Krüger Jr.) ist der Sohn des 2022 verstorbenen Hatari!-Stars Hardy Krüger und entstammt somit einer waschechten Schauspiel-Dynastie. Der Sohn wusste sich jedoch früh einen eigenen Namen zu machen und spielt seit Jahrzehnten in Fernsehproduktionen mit. Unter anderem ist er seit 2016 bei der ZDF-Krimiserie Notruf Hafenkante als Dr. David Lindberg zu sehen.

Der Schauspieler brennt für das Projekt GZSZ, wie er im Interview mit RTL verrät:



Die Schauspielerei ist die Arbeit, die mir großen Spaß macht. Und GZSZ ist eine der Serien, die es gefühlt schon immer gab und heute eine der wenigen Serien ist, die es noch gibt. Ich habe schon fast überall mitgespielt, nur noch nicht bei ‘Gute Zeiten, schlechte Zeiten’. Das muss geändert werden, dachte ich mir.

Krüger deutet an, dass es überraschend pragmatische Gründe für sein Rollenangebot geben dürfte:

Seit vier Jahren bin ich in Berlin zu Hause und war schon oft in Babelsberg – zum Beispiel wegen verschiedener Synchronarbeiten. Dort hat sich wohl herumgesprochen, dass Hardy wieder drehen will. Dann klingelte das Telefon. Ich musste nicht lange überlegen, denn ich spiele für mein Leben gerne.

Wann laufen die neuen Folgen Gute Zeiten, schlechte Zeiten mit Hardy Krüger im TV?

Wer sich selbst ein Bild davon machen will, ob Hardy Krüger als Lars Brunner eine gute Figur abgibt, hat schon bald die Chance dazu. Im Sommer ist es so weit: Ab Folge 8.077 am 6. August 2024 wird Hardy Krüger bei GZSZ zu sehen sein. Gute Zeiten, Schlechte Zeiten läuft wochentags, um 19:40 Uhr auf RTL. Neue Folgen können eine Woche vorab bei RTL+ gestreamt werden.