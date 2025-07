Beste Nachricht für Blue Bloods-Fans: Neue Serie erreicht ersten wichtigen Meilenstein

Rund acht Monate nach dem Ende von Blue Bloods dürfen sich Fans über gute Nachrichten zum Ableger Boston Blue freuen. Die Spin-off-Serie mit Donnie Wahlberg startet offiziell mit der Produktion.

Trotz reger Proteste von Donnie Wahlberg, Tom Selleck und dem weiteren Cast ist die letzte Folge von Blue Bloods - Crime Scene New York im Dezember 2024 über die US-Bildschirme geflimmert. Die Enttäuschung der Fans musste jedoch nicht allzu lange anhalten, denn kurz darauf wurde die Spin-off-Serie Boston Blue angekündigt. Die rückt Wahlbergs Figur Danny Reagan ins Zentrum.

Jetzt hat die neue Serie ihren ersten wichtigen Meilenstein erreicht, denn die Produktion hat offiziell begonnen.

Boston Blue startet Produktion: Blue Bloods-Star Donnie Wahlberg teilt erste Set-Bilder

Donnie Wahlberg teilte in den letzten Tagen gleich mehrere Storys auf Instagram, die ihn auf dem Weg zur Produktionsstätte von Boston Blue in Toronto, Kanada zeigten (via laut TVLine ). Dazu waren folgende Worte zu lesen: "Ein neuer Tag. Eine neue Stadt. Eine neue Möglichkeit. Ein neues Abenteuer. Dieselbe Dankbarkeit."

Ein weiteres Bild zeigte sein Namensschild mit seiner Cast-Nummer 1 mitsamt dem Drehbuch der Pilotfolge der kommenden Serie. Dazu schrieb Wahlberg: "Ein neues Kapitel." Noch ein Bild zeigte Wahlberg an der Seite seines neuen Co-Stars Sonequa Martin-Green (Star Trek: Discovery).

In Boston Blue verschlägt es Danny Reagan für eine neue Stelle nach Boston, wo er mit Detective Lena Silver (Martin-Green) als Partnerin zusammengetan wird. Silver ist die älteste Tochter eines prominenten Gesetzeshüter:innen-Clans, die den Reagans aus New York City in nichts nachstehen soll.

Neben Wahlberg und Martin-Green stehen unter anderem Gloria Reuben (Emergency Room) als Mae Silver, Ernie Hudson (Quantum Leap) als Pastor Peters, Lenas Großvater, Maggie Lawson (Psych) als Boston PD-Superintendentin und Lenas Stiefschwester Sarah sowie Marcus Scribner (black-ish) als Lenas und Sarahs kleiner Bruder Jonah vor der Kamera.

Das Blacklist-Duo Brandon Sonnier und Brandon Margolis fungiert als Showrunner-Doppel.

Wann kommt Boston Blue?

Die Dreharbeiten zu Boston Blue finden sowohl in Toronto als auch in der Hauptspielstätte der Serie, Boston, statt und sollen mehrere Monate andauern. Der Start erfolgt bereits im Herbst dieses Jahres auf CBS. Ein genaues Datum wurde noch nicht verkündet. Boston Blue soll jedoch den gleichen Sendeplatz auf dem US-Sender erhalten, den Blue Bloods damals innehatte: Freitagabends.

Fans in Deutschland müssen sich auf eine etwas längere Wartezeit einstellen, bis Boston Blue hierzulande zu sehen ist. Die letzten Blue Bloods-Staffeln wurden mit einer Differenz von etwa zehn Monaten zum US-Start in Deutschland ausgestrahlt. Kommt hier ein ähnlicher Veröffentlichungsrhythmus zum Tragen, dürfen Fans etwa ab Sommer 2026 mit der Serie rechnen.

Blue Bloods hatte seine Heimat in Deutschland zuletzt bei Sky bzw. WOW im Streaming-Abo.