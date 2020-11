Beste Qualität für DC-Fans: Batman, Superman & Co. in einer Box mit vielen Extras

Vor dem neuen Justice League könnt ihr nochmal tief ins DC-Filmuniversum eintauchen. Eine Box vereint fünf Blockbuster mit Superman, Batman & Co. in idealer 4K-Qualität.

Nächstes Jahr kommt auf DC-Fans nochmal ein Höhepunkt zu. 2021 wird Zack Snyder endlich seine persönliche Schnittfassung von Justice League veröffentlichen, die unter dem Namen Snyder-Cut über die Jahre bekannt wurde.

Wer vor der Veröffentlichung von Snyders ultimativer Vision nochmal ins DCEU abtauchen will, bekommt mit einer kompakten Box die Gelegenheit dazu. Mit der DC 5-Film Collection können Fans die ersten Blockbuster aus dem Kino-Universum in bester 4K-Qualität schauen.

Erlebt die Anfänge des DCEU in 4K

In der DC 5-Film Collection sind die folgenden Blockbuster enthalten:

Während Man of Steel die Origin-Story von Superman erzählt, wird in Batman v Superman: Dawn of Justice schon das große Zusammentreffen der wichtigsten DC-Held/innen in Justice League vorbereitet.

Nachdem sie in Batman v Superman ihren ersten Auftritt bekam, widmet sich der Wonder Woman-Solofilm von Patty Jenkins komplett den Ursprüngen der Superheldin und taucht dann noch in die Zeit des Ersten Weltkriegs ein.

Ein kleiner Ausreißer in der DC-Collection ist Suicide Squad. Die wilde Antiheld/innen-Truppe rund um Deadshot, Harley Quinn & Co. sorgt losgelöst von der Justice League für gehörig Chaos.

Die 4K-Discs zu den fünf DC-Filmen kommen auch noch mit viel Bonusmaterial. Dazu gehören zum Beispiel erweiterte Wonder Woman-Szenen und verschiedene Featurettes wie:

Das Herz der Justice League

Die Technologie der Justice League

Die Kostüme der Justice League

Starke Charaktere, legendäre Rollen (Man of Steel)



Super-Action (Man of Steel)



Nach Justice League hat sich das DC-Filmuniversum verändert

Während Aquaman und Shazam! nach Justice League noch zum DCEU gehören, sind Joker mit Joaquin Phoenix und das Harley Quinn-Spin-off Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn eigenständigere Filme, die losgelöst von den vorherigen Filmen für sich stehen.

Gerade Joker geriet zum aufregendsten DC-Film der jüngeren Vergangenheit. Das Werk von Hangover-Regisseur Todd Phillips löste starke Kontroversen sowie Diskussionen aus und spielte gleichzeitig über eine Milliarde Dollar weltweit ein.

Der deutsche Kinostart des nächsten DC-Films Wonder Woman 1984 ist zurzeit noch der 23. Dezember 2020. Der Snyder-Cut von Justice League soll dann in der ersten Jahreshälfte 2021 bei Warners Streamingdienst HBO Max erscheinen. Infos zur deutschen Veröffentlichung sind noch nicht bekannt.

