Bester Marvel-Held seit Robert Downey Jr.: Erste Reaktionen zur düsteren MCU-Serie Moon Knight auf Disney+

In wenigen Tagen erwartet uns der Start der nächste großen Marvel-Serie auf Disney+. In Moon Knight treffen Oscar Isaac und Ethan Hawke aufeinander. Die ersten Reaktionen fallen sehr positiv aus.

Bevor Ms. Marvel das Marvel Cinematic Universe erobert, erwartet uns der Start von Moon Knight auf Disney+. Die neue MCU-Serie stellt uns Figuren vor, die wir noch nie zuvor in einem Live-Action-Projekt gesehen haben und lockt mit zwei großartigen Hauptdarstellern: Oscar Isaac trifft hier auf Ethan Hawke als Bösewicht.

Spider-Man: No Way Home bei Amazon schauen Zu Amazon Jetzt im Stream

Doch wie gut ist Moon Knight? Die ersten vier Folgen der Serie wurden der Presse gezeigt. Da vor wenigen Stunden das Social-Media-Embargo gefallen ist, gibt es inzwischen einige spannende Reaktionen, die uns ein besseres Bild vom neusten MCU-Projekt verschaffen. Nachfolgend haben wir einige Tweets für euch eingebunden.

Moon Knight auf Disney+: Die ersten Reaktionen zur neuen Marvel-Serie mit Oscar Isaac

David Opie von Digital Spy geht mit gespaltenen Gefühlen aus den ersten vier Episoden heraus. Auf der einen Seite entfaltet sich Moon Knight als originelle MCU-Geschichte. Auf der anderen Seite gibt es einige Aspekte, die den Horrorelementen der Serie im Weg stehen. Außerdem spannend: Moon Knight richtet sich mehr an Neueinsteiger.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Hype kommt von Tom Power, der für TechRadar unterwegs ist und von der bisher besten MCU-Serie auf Disney+ spricht. Das Franchise um Moon Knight herum fällt gar nicht so sehr ins Gewicht. Vielmehr hebt er die Freiheiten der Serie hervor, da sie sich nicht ununterbrochen Gedanken über die größere MCU-Mythologie macht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sab Astley, der u.a. für Collider tätig ist, umschreibt Moon Knight als aufregendes, abgefahrenes Abenteuer, das rund um den Globus führt. Wo andere Kritiken oft Horrorvergleiche anbringen, nennt er die National Treasure-Filme mit Nicolas Cage als Referenz. Oscar Isaac ist für ihn der beste Neuzugang im MCU seit Robert Downey Jr.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wo Nicolas Cage als Abenteurer durch die Welt zieht, kann Indiana Jones nicht weit sein: Genau diesen Vergleich bringt Emily Murray von Zavi an, die zudem begeistert von Oscar Isaac in der Hauptrolle ist. Zudem deutete sie eine große Enthüllung für die späteren Episoden an. Moon Knight führt die Twist-Tradition der MCU-Serie fort.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unser FILMSTARTS-Kollege Julius Vitzen ist ebenfalls angetan vom frischen Wind, den Moon Knight ins MCU bringt. Lob für Oscar Isaac gibt es auch.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Benjamin Hecht, ebenfalls ein FILMSTARTS-Kollege, zeigt sich dagegen etwas skeptischer. Moon Knight ist nicht düster genug und wartet mit zu vielen langweiligen Passagen auf.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch wir von Moviepilot haben schon einen Blick in Moon Knight geworfen. Meine Kollegin Lisa Ludwig verspricht Witz, Spannung und und Mystery.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Moon Knight startet am 30. März 2022 auf Disney+.



Marvel oder Star Wars: Wer hat die besseren Serien?

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber nehmen wir die beiden Serien-Universen von Star Wars und Marvel genauer unter die Lupe und machen eine Bestandsaufnahme der neuen Serien-Ära auf Disney+.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von The Mandalorian bis Boba Fett und von WandaVision bis Hawkeye: Disney+ erweitert Star Wars und Marvel beständig. Wir vergleichen die neuen Serien der jeweiligen Franchises und sprechen über ihre Stärken und Schwächen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Werdet ihr euch Moon Knight auf Disney+ anschauen?