Better Call Saul: Dedicado a Max erinnert an Gus' wichtigstes Ziel

Die neue Better Call Saul-Folge Dedicado a Max steht im Zeichen von Gus Frings früherem Partner - und verdeutlicht uns, warum Gus Rache an den Salamancas üben will.

Achtung, Spoiler zu Better Call Saul! Die neue Better Call Saul- Folge Dedicado a Max löst den Cliffhanger der letzte Woche auf und liefert uns zudem neue Informationen über Gus Fring (Giancarlo Esposito): Mike erwacht in einem kleinen mexikanischen Dorf, das der Drogenbaron persönlich finanziert - ironischerweise gibt es hier weder Waffen noch Gewalt.

Damit wird der Antagonist noch ein Stück ambivalenter. Spannend ist die neuste Enthüllung aber vor allem in Verbindung mit dem Titel der Episode, welcher auch in einen Brunnen eingraviert ist. Gus hat sein wohltätiges Projekt einer ganz bestimmten Person gewidmet.

Better Call Saul Staffel 5: Wer war Max Arciniega?

Dedicado a Max nimmt Bezug auf Gus' einstigen Geschäftspartner Max Arciniega (James Martinez), mit dem zusammen er die Fast Food-Kette Los Pollos Hermanos leitete. Max sahen wir einmal in einer Rückblende in Breaking Bad. Diese führt zurück in die 1980er Jahre: Max und Gus führen hier ein Gespräch mit Don Eladio, der gar nicht glücklich darüber ist, durch Manipulation in das Treffen mit den beiden verwickelt worden zu sein.

© AMC Breaking Bad: Gus und Max

Max versucht, die Wogen zu glätten und bittet darum, das Leben von Gus zu verschonen - mit Erfolg. Jedoch schießt ihm kurz darauf plötzlich Hector Salamanca von hinten in den Kopf. Seit dem Moment ist Gus regelrecht fixiert auf Rache an dem Salamanca-Clan. Durch Better Call Saul Staffel 5 erhält besagte Szene aus der Breaking Bad-Episode Hermanos nachträglich noch mehr Gewicht.

Manche Fans spekulieren, dass Gus und Max nicht lediglich Geschäftspartner waren, sondern daneben eine romantische Beziehung führten. Insoweit bleiben Breaking Bad und Better Call Sall aber uneindeutig. Giancarlo Esposito adressierte die Frage im Interview mit The A.V. Club :

Meine Theorie ist, dass nichts schwarz und weiß ist. Die Zuneigung, die er für die Unterstützung einer anderen Person zeigt, könnte als romantische Affäre missverstanden sein, und es ist nicht als Liebesbeziehung geschrieben. Mein Job als Schauspieler ist es, euch alle Möglichkeiten zu geben und es euch selbst herausfinden zu lassen.

Better Call Saul: Gus Fring hat ein klares Motiv

Vergangene Woche verwirrte uns Better Call Saul mit einem Cliffhanger, als Mike überraschend das Leben gerettet wurde und und er mitten in der mexikanischen Pampa wieder zu Bewusstsein kam. Jetzt wissen wir sicher: Gus ließ ihn überwachen.

Wir hatten spekuliert, dass Gus Mike in erster Linie braucht, um den Bau seines Labors voran zu treiben. Lalo Salamanca klebt ihm nämlich an den Fersen. In Dedicado a Max offenbart der Mafiaboss daneben aber auch ganz klar die Existenz eines Racheplans. Mikes Sohn - ein Polizist - wurde einst von zwei seiner Kollegen getötet. Daher baut Gus darauf, Mike werde ihn verstehen. Sehr wahrscheinlich zu Recht.

