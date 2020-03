Neue Better Call Saul-Folge: Was ist mit Mike passiert?

In der neuen Better Call Saul-Folge Namaste gerät Mike in Schwierigkeiten und landet an einem unbekannten Ort. Wir spekulieren, was hinter dem Cliffhanger stecken könnte.

Achtung, Spoiler zu Better Call Saul! Die neueste Folge der 5. Staffel von Better Call Saul zieht das Tempo mächtig an und hält überraschende Entwicklungen parat: Unter anderem gewinnt Jimmy einen unverhofften neuen Klienten und demoliert mit drei Bowling-Kugeln den Wagen von Howard. Ein richtiger Paukenschlag erfasst uns dann noch mal ganz am Ende:

Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) legt sich erneut mit den Gaunern von letzter Woche an, zieht dieses Mal aber den Kürzeren und wird bewusstlos geschlagen. Er erwacht an einem mysteriösen Ort in der Wüste, offenbar hat ihn jemand gerettet. Doch wem hat Mike sein Überleben zu verdanken bzw. was genau ist hier eigentlich passiert? Screen Rant präsentiert uns eine logische Theorie.

Better Call Saul-Meinung: Die Serie behebt ihre einzige Schwäche in Staffel 5

Better Call Saul Staffel 5: Wer hat Mike gerettet?

Eine genaue Erklärung für die dramatische Zuspitzung am Ende der jüngsten Better Call Saul-Folge liefert uns die Serie wohl frühestens nächste Woche. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt jedoch eine ganz bestimmte Vermutung nahe: Gus hat Mike heimlich überwachen lassen. Einen triftigen guten Grund dafür hätte er allemal.

In Staffel 4 betreute Mike den Bau des Meth-Labors für Gus (Giancarlo Esposito), doch es kam zu Komplikationen: Lalo Salamanca drohte dem Großprojekt auf die Schliche zu kommen und der von Mike liebgewonnene Ingenieur Werner Ziegler (Rainer Bock) musste für sein unglückliches Handeln mit dem Leben bezahlen.

Mike ist nach der Ermordung seines Freundes in ein tiefes Loch gefallen und kündigte seinem Boss Gus zuletzt wütend die Zusammenarbeit auf. Durch die Handlung von Breaking Bad wissen wir indes, dass es dabei nicht bleibt, denn in der Mutterserie kooperieren die beiden wieder.

Better Call Saul: Gus braucht Mike in Staffel 5

Auch verriet uns Breaking Bad bereits, dass das Meth-Labor letztlich fertig gestellt werden wird. Gus schätzt Mike als zuverlässigen Partner, der keinen unnötigen Lärm macht. Darum dürfte er im Prequel nun alles daran setzen, den Publikumsliebling abermals zu sich ins Boot zu holen.

Mehr zu Better Call Saul: Star verspricht brutales Finale

Zudem kennen wir Gus als peniblen Planer, der rein gar nichts dem Zufall überlässt. Auch das hat die neue Episode im Übrigen wieder einmal eindrucksvoll bestätigt. Gus ahnt womöglich, wie sehr Mike mit Werners Tod zu kämpfen hat und das ist für ihn gewiss Grund genug, um auf Nummer sicher zu gehen.

Natürlich folgt Gus Mike nicht persönlich auf Schritt und Tritt - dafür hat er seine Handlanger. Bestimmt nicht bloß zufällig war im genau richtigen Moment jemand zur Stelle, um Mike zu retten. Die Annahme, dass eben dieser tatsächlich systematisch überwacht wurde, liegt nahe. Gus könnte das ohne Weiteres veranlasst haben. Es würde perfekt passen.

Die kommende Folge von Better Call Saul zeigt uns demnach vielleicht eine erneute Annäherung zwischen Mike und Gus. Ohnehin hat Mike im Moment nicht mehr viel zu verlieren, solange nur für die Sicherheit seiner Enkelin und seiner Schwiegertochter gesorgt ist.

Schlauer sind wir hoffentlich ab dem 17. März 2020. Dann erscheint die nächste Episode von Better Call Saul in Deutschland bei Netflix. Im Original trägt die Folge den klangvollen Titel Dedicado a Max.

Was glaubt ihr: Wer hat Mike in der neuen Better Call Saul-Folge gerettet?