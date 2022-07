Better Call Saul tauscht Schauspieler aus: Woher ihr Jeff kennt und warum er neu besetzt wurde

In der 10. Folge der 6. Staffel Better Call Saul tritt bei Netflix Jeff auf den Plan. Wir frischen eure Erinnerung auf, wer das ist, und erklären, warum er mit einem neuen Darsteller besetzt wurde.

Achtung, es folgen Spoiler zu Better Call Saul, Staffel 6, Folge 10: In der aktuellen Episode bei Netflix ("Nippy") tobt sich Jimmy McGill aka Saul Goodman aka Gene Takovic (Bob Odenkirk) ganz in Schwarz-Weiß aus. Er orchestriert, zeitlich nach Breaking Bad, als Cinnabon-Verkäufer einen Heist in seinem Einkaufzentrum in Omaha. Dreh- und Angelpunkt dieses Raubzugs ist ein gewisser Jeff.

Ein Raubzug als Druckmittel: Wer ist Jeff in Better Call Saul?

Nachdem Saul sich der alten Dame Marion (Carol Burnett) unter Vorspiegelung eines falschen entlaufenen Hundes angenähert und ihren Rollstuhl manipuliert hat, lernt er auch ihren Sohn kennen: Jeff (Pat Healy). Doch die zwei kennen sich bereits. Denn Jeff kam "Gene" (in Folge 1 der 4. Staffel) in seinem Taxi bekannt vor. Da er selbst lange in Albuquerque gelebt hatte, war ihm der berühmte Anwalt Saul Goodman auf Plakaten und in Werbespots des Öfteren untergekommen. Damit wurde der Taxi-Fahrer Jimmys geheimer neuer Identität gefährlich.

© AMC Better Call Saul: Jimmy/Gene mit Jeffs Mutter (Carol Burnett)

Bei einem erneuten Wiedersehen im Einkaufszentrum (in Folge 1 der 5. Staffel) betand Jeff darauf, dass der Zimtschnecken-Verkäufer Gene in Wahrheit Saul sei. Er zwang ihn sogar, während Polizisten in der Nähe waren, seinen berühmten Spruch "Better Call Saul" aufzusagen. Der nun ernsthaft nervöse Jimmy stand kurz davor Ed Galbraith (Robert Forster) wegen einer neuen Identität zu kontaktieren, überlegte es sich dann aber anders.

Nun erfahren wir in Staffel 6 Jimmys Plan, wie er sich den aufdringlichen Jeff selbst vom Hals schafft: Indem er die Mall-Wachmänner mit Zimtschnecken ablenkt und Jeff zum Raub teurer Waren (über eine Bundesstaaten-Grenze hinweg) einspannt, schafft er absichtlich ein Gleichgewicht des Schreckens ("mutually assured destruction"), mit dem er ihn erpressen kann: Wenn Saul Goodman auffliegt, wird er auch Jeff als seinen Komplizen auffliegen lassen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wenn ihr Jeff in der 10. Folge der 6. Staffel Better Call Saul nicht sofort "wiedererkennt", liegt das daran, dass die Rolle neu besetzt wurde. In den zwei vorangegangenen Folgen wurde Jeff nicht von Pat Healy, sondern von dem Schauspieler Don Harvey gespielt.

Von Don Harvey zu Pat Healy: Warum Jeff in Better Call Saul umbesetzt wurde

Der Grund, warum Jeff nicht länger von Don Harvey gespielt wird, ist ein einfacher: Wie die Fan-Seite All About Saul herausfand, konnte der Schauspieler den Part wegen vertraglicher Verpflichtungen für eine andere Rolle (in der HBO-Serie We Own This City) nicht wahrnehmen. Deshalb wurde kurzerhand ein anderer Darsteller gefunden: Pat Healy, mit dem Bob Odenkirk bereits in Die Verlegerin zusammengearbeitet hatte.

© AMC Better Call Saul: Jeff in Staffel 5 (Don Harvey) und Jeff in Staffel 6 (Pat Healy)

Ob Jeff in den letzten 3 Folgen der finalen 6. Staffel Better Call Saul noch einmal auftauchen wird, ist nicht bekannt.

Breaking Bad im Podcast: Ist die Serie immer noch eine der besten?

Knapp 10 Jahre nach dem Breaking Bad-Finale stürzen wir uns im Moviepilot-Podcast Streamgestöber in die extrem beliebte Serie um den Chemielehrer Walter White, der zum gefürchteten Drogenboss wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben Erfolgsfaktoren und den unvergesslichsten Szenen sprechen wir im zweiten Teil auch über Serien, die nach Breaking Bad erschienen sind und an den Hit erinnern.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Habt ihr Jeff in der neuen Better Call Saul-Folge der 6. Staffel sofort erkannt?