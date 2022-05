Alle Breaking Bad-Figuren in Better Call Saul – Überblick der 34 Charaktere

Viele Charaktere aus Breaking Bad statten der Serie Better Call Saul einen Crossover-Besuch ab. Wir haben euch alle aufgelistet, die in beiden Serien auftreten.

Aktuell läuft das Breaking Bad-Spin-off Better Call Saul bei Netflix in der finalen 6. Staffel. Nachdem die vergangenen Seasons schon viele bekannte Figuren in die zeitlich vorgelagerte Spin-off-Serie holten, versprach auch Staffel 6 mit Figuren-Rückkehrern Fan-Träume wahrzumachen. Wir geben euch den Überblick über alle bisherigen 34 Breaking Bad-Figuren in Better Call Saul. Prüft mal, wie viele euch aufgefallen sind.

Logischerweise gilt: Ab hier folgen Spoiler zu Breaking Bad sowie Better Call Saul (bis einschließlich Staffel 6, Folge 5). Geordnet haben wir euch die Darsteller:innen aus beiden Serien dabei absteigend von den meisten bis zu den wenigsten Better Call-Saul-Auftritten (und bei Gleichstand nach den meisten Breaking-Bad-Episoden).

1. Breaking Bad-Rückkehr in Better Call Saul: Saul Goodman aka Jimmy McGill

Der Anwalt Jimmy McGill (Bob Odenkirk), der sich später Saul Goodman nennt, ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt der Spin-off-Serie. Die wichtige Breaking Bad-Nebenfigur steigt hier zur Hauptfigur auf. Wir sehen seinen Werdegang: wie er zu dem zwielichtigen Gesetzesvertreter wird, den wir als Walter Whites Rechtsbeistand kennen.

© AMC Breaking Bad- & Better Call Saul-Star: Jimmy McGill /Saul Goodman (Bob Odenkirk)

Saul Goodmans 1. Breaking Bad-Auftritt: Staffel 2, Folge 8 (insgesamt in 43 Episoden)

(insgesamt in 43 Episoden) Saul Goodmans 1. Better Call Saul-Auftritt: Staffel 1, Folge 1 (bisher in 63 Episoden)

2. Breaking Bad-Rückkehr in Better Call Saul: Mike Ehrmantraut

Der Ex-Polizist Michael Ehrmantraut (Jonathan Banks) ist in Breaking Bad die rechte Hand von Gustavo Fring. Trotz seiner kriminellen Laufbahn als Sicherheits-Chef und Auftragskiller gehörte er aber (nicht zuletzt wegen der Liebe zu seiner Enkeltochter sowie einer erkennbaren Moral) zu Breaking Bads Fan-Lieblingen und kehrte in Better Call Saul als zweite Hauptfigur zurück.



© AMC Breaking Bad- & Better Call Saul-Star: Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks)

Mike Ehrmantrauts 1. Breaking Bad-Auftritt: Staffel 2, Folge 13 (insgesamt in 28 Episoden)

(insgesamt in 28 Episoden) Mike Ehrmantrauts 1. Better Call Saul-Auftritt: Staffel 1, Folge 1 (bisher in 63 Episoden)

3. Breaking Bad-Rückkehr in Better Call Saul: Gustavo Fring

Gus Fring (Giancarlo Esposito) war schon in Breaking Bad der Chef der Fast-Food-Kette "Los Pollos Hermanos". Der Hühnermann wurde als (seit 20 Jahren) erfolgreicher Drogenhändler zu Walter Whites Boss und zugleich zu einem seiner beachtlichsten Gegenspieler. Better Call Saul erzählt ein Stück seiner Vorgeschichte, inklusive der Auseinandersetzung mit dem mexikanischen Kartell.

© AMC Breaking Bad- & Better Call Saul-Star: Gus Fring (Giancarlo Esposito)

Gustavo Frings 1. Breaking Bad-Auftritt: Staffel 2, Folge 11 (insgesamt in 26 Episoden)

(insgesamt in 26 Episoden) Gustavo Frings 1. Better Call Saul-Auftritt: Staffel 3, Folge 2 (bisher in 42 Episoden)

4. Breaking Bad-Rückkehr in Better Call Saul: Hector Salamanca

Don Hector Salamanca (Mark Margolis) ist als hochrangiges Kartell-Mitglied im Rollstuhl samt Tisch-Glocke wohl eine der eindrücklichsten Gestalten in Breaking Bad. In Better Call Saul erfahren wir, wie die rechte Hand von Don Eladio nach einem herbeigeführten Schlaganfall in seine spätere Position kam. Als gefürchteter und verehrter Patriarch der Salamanca-Familie wird er von seinen Verwandten häufig auch als Tío Salamanca (also Onkel) betitelt.

© AMC Breaking Bad- & Better Call Saul-Star: Hector Salamanca (Mark Margolis)

Hector Salamancas 1. Breaking Bad-Auftritt: Staffel 2, Folge 2 (insgesamt in 8 Episoden)

(insgesamt in 8 Episoden) Hector Salamancas 1. Better Call Saul-Auftritt: Staffel 2, Folge 5 (bisher in 19 Episoden)

5. Breaking Bad-Rückkehr in Better Call Saul: Victor

Victor (Jeremiah Bitsui) ist ein wichtiger Handlanger und Vollstrecker von Gustavo Fring. Er ist sowohl in Better Call Saul aus auch in Breaking Bad Teil von dessen Drogen-Imperium.

© AMC Breaking Bad- & Better Call Saul-Star: Victor (Jeremiah Bitsui)

Victors 1. Breaking Bad-Auftritt: Staffel 2, Folge 11 (insgesamt in 8 Episoden)

(insgesamt in 8 Episoden) Victors 1. Better Call Saul-Auftritt: Staffel 3, Folge 2 (bisher in 16 Episoden)

6. Breaking Bad-Rückkehr in Better Call Saul: Tyrus Kitt

Genau wie Victor gehört auch Tyrus Kitt (Ray Campbell) zu Gus' Sicherheitsleuten für Los Pollos Hermanos. Als Handlanger von Fring hat er Auftritte in Breaking Bad und Better Call Saul, bevor er zusammen mit seinem Boss durch Hector Salamancas Klingel-Bombe seinen Tod findet.

© AMC Breaking Bad- & Better Call Saul-Star: Tyrus Kitt (Ray Campbell)

Tyrus Kitts 1. Breaking Bad-Auftritt: Staffel 4, Folge 2 (insgesamt in 10 Episoden)

(insgesamt in 10 Episoden) Tyrus Kitts 1. Better Call Saul-Auftritt: Staffel 3, Folge 3 (bisher in 14 Episoden)

7. Breaking Bad-Rückkehr in Better Call Saul: Francesca Liddy

Francesca Liddy (Tina Parker) arbeitet in Better Call Saul als Rezeptionistin für Saul Goodman und hat oft mit seinen Klienten zu tun. In Better Call Saul sehen wir sie in wiederholten Auftritten (widerwillig) in diese Rolle hineinwachsen.



© AMC Breaking Bad- & Better Call Saul-Star: Francesca Liddy (Tina Parker)

Francesca Liddys 1. Breaking Bad-Auftritt: Staffel 2, Folge 8 (insgesamt in 9 Episoden)

(insgesamt in 9 Episoden) Francesca Liddys 1. Better Call Saul-Auftritt: Staffel 3, Folge 2 (bisher in 10 Episoden)

8. Breaking Bad-Rückkehr in Better Call Saul: Juan Bolsa

Juan Bolsa (Javier Grajeda) ist ein hochrangiges Mitglied sowie Mitgründer des Kartells. Der Verbündete von Don Eladio und Hector Salamanca ist in mehreren Breaking Bad-Flashbacks zu sehen und findet in Staffel 4 sein Ende. Better Call Saul konnte den mexikanischen Anführer (mit mehr Auftritten als in der Mutterserie) wiederbeleben, weil sie vor Breaking Bad spielt.



© AMC Breaking Bad- & Better Call Saul-Star: Juan Bolsa (Javier Grajeda)

Juan Bolsas 1. Breaking Bad-Auftritt: Staffel 3, Folge 3 (insgesamt in 3 Episoden)

(insgesamt in 3 Episoden) Juan Bolsas 1. Better Call Saul-Auftritt: Staffel 3, Folge 4 (bisher in 10 Episoden)

9. Breaking Bad-Rückkehr in Better Call Saul: Nick

Während er in Breaking Bad nur ein namenloses Mitglied von Mikes Security-Team ist, erhält Nick (Eric Steinig) in Better Call Saul zum einen deutlich mehr Episoden-Auftritte und zum anderen sogar einen Namen.

© AMC Breaking Bad- & Better Call Saul-Star: Nick (Eric Steinig)

Nicks 1 . Breaking Bad-Auftritt: Staffel 4, Folge 7 (insgesamt in 2 Episoden)

(insgesamt in 2 Episoden) Nicks 1. Better Call Saul-Auftritt: Staffel 4, Folge 2 (bisher in 10 Episoden)

10. & 11. Breaking Bad-Rückkehr in Better Call Saul: Die Salamanca-Zwillinge Marco und Leonel

Marco Salamanca (Luis Moncada) und Leonel Salamanca (Daniel Moncada) sind nicht nur Zwillingsbrüder sondern auch beide Auftragskiller des Kartells, die für ihren Onkel Hector arbeiten. Sie werden auch "die Cousins" genannt, sagen meist kein Wort und töten ohne Fragen zu stellen

© AMC Breaking Bad- & Better Call Saul-Stars: Salamanca-Zwillinge (Luis & Daniel Moncada)

Salamanca-Zwillinge 1. Breaking Bad-Auftritt: Staffel 3, Folge 1 (insgesamt in 5 bzw. 6 Episoden)

(insgesamt in 5 bzw. 6 Episoden) Salamanca-Zwillinge 1. Better Call Saul-Auftritt: Staffel 2, Folge 6 (bisher in 9 Episoden)

12. Breaking Bad-Rückkehr in Better Call Saul: Kaylee Ehrmantraut (Neu-Besetzung)

Mikes Enkelin Kaylee Ehrmantraut taucht in beiden Serien auf, wird aber wegen des großen Zeitabstands (der bei Kindern schwer zu kaschieren ist) in Breaking Bad von Kaija Bales gespielt, während sie in Better Call Saul von Abigail Zoe Lewis verkörpert wird. Trotzdem wollen wir ihr die Ehren-Nennung nicht verweigern, weil die Figur nichtsdestotrotz die gleiche bleibt.

© AMC Breaking Bad- & Better Call Saul-Star: Kaylee Ehrmantraut (Abigail Zoe Lewis / Kaija Bales)

Kaylees 1. Breaking Bad-Auftritt: Staffel 3, Folge 2 (insgesamt in 5 Episoden)

(insgesamt in 5 Episoden) Kaylees 1. Better Call Saul-Auftritt: Staffel 2, Folge 7 (bislang in 8 Episoden)

13. Breaking Bad-Rückkehr in Better Call Saul: Krazy-8

Domingo Molina (Max Arciniega), in Breaking Bad auch bekannt als Krazy-8, ist ein Drogendealer, der unter anderem Meth vertickt. In Better Call Saul bürgt Nacho für ihn und wir erfahren, dass Lalo Salamanca ihm seinen Spitznamen nach einem Poker-Spiel-Bluff verpasste. Später hat Domingo seine eigene Crew.

© AMC Breaking Bad- & Better Call Saul-Star: Domingo 'Krazy-8' Molina (Max Arciniega)

Krazy-8s 1. Breaking Bad-Auftritt: Staffel 1, Folge 1 (insgesamt in 3 Episoden)

(insgesamt in 3 Episoden) Krazy-8s 1. Better Call Saul-Auftritt: Staffel 2, Folge 4 (bisher in 7 Episoden)

14. Breaking Bad-Rückkehr in Better Call Saul: Huell



In Breaking Bad ist Huell Babineaux (Lavell Crawford) Sauls persönlicher Leibwächter. Wobei der Bodyguard sich auch immer wieder als Komplize, Vertrauter und zur Einschüchterung einspannen lässt. In Better Call Saul lernen die zwei sich kennen und überführen gleich beim ersten Treffen gemeinsam die falsche "Elektro-Sensitivität" von Jimmys Bruder Chuck.

© AMC Breaking Bad- & Better Call Saul-Star: Huell Babineaux (Lavell Crawford)

Huells 1. Breaking Bad-Auftritt: Staffel 4, Folge 1 (insgesamt in 11 Episoden)

(insgesamt in 11 Episoden) Huells 1. Better Call Saul-Auftritt: Staffel 3, Folge 5 (bisher in 6 Episoden)

15. Breaking Bad-Rückkehr in Better Call Saul: Lydia

Lydia Rodarte-Quayle (Laura Fraser) ist der Kopf der Logistik-Firma Madrigal Electromotive GmbH und geheime Partnerin in Gustavo Frings Meth-Operation. Sie versteht sowohl in Breaking Bad als auch in Better Call Saul viel von Geldwäsche.

© AMC Breaking Bad- & Better Call Saul-Star: Lydia Rodarte-Quayle (Laura Fraser)

Lydias 1. Breaking Bad-Auftritt: Staffel 5, Folge 2 (insgesamt in 12 Episoden)

(insgesamt in 12 Episoden) Lydias 1. Better Call Saul-Auftritt: Staffel 3, Folge 6 (bisher in 4 Episoden)

16. Breaking Bad-Rückkehr in Better Call Saul: Fran

Fran (Debrianna Mansini) ist in Better Call Saul eine mehrfach auftretende Kellnerin im Lokal Loyola's und war als Bedienung auch schon im Diner in einer Folge Breaking Bad zu sehen.

© AMC Breaking Bad- & Better Call Saul-Star: Kellnerin Fran (Debrianna Mansini)

Frans Breaking Bad-Auftritt: Staffel 5, Folge 2 (insgesamt in 1 Episode)

(insgesamt in 1 Episode) Frans 1. Better Call Saul-Auftritt: Staffel 2, Folge 5 (bisher in 4 Episoden)

17. Breaking Bad-Rückkehr in Better Call Saul: Tuco Salamanca

Der psychotische Drogendealer Tuco Salamanca (Raymond Cruz) ist Walter Whites erste Anlaufstelle, als er in Breaking Bad einen Vertriebsweg für sein Meth sucht. In Better Call Saul hat Hector Salamancas Neffe ebenfalls ein paar kurze, kriminelle Auftritte.

© AMC Breaking Bad- & Better Call Saul-Star: Tuco Salamanca (Raymond Cruz)

Tucos 1. Breaking Bad-Auftritt: Staffel 1, Folge 6 (insgesamt in 4 Episoden)

(insgesamt in 4 Episoden) Tucos 1. Better Call Saul-Auftritt: Staffel 1, Folge 1 (bisher in 3 Episoden)

18. Breaking Bad-Rückkehr in Better Call Saul: Detective Tim Roberts

Detective Tim Roberts (Nigel Gibbs) arbeitet als Ermittler für die Mordkommission von Albuquerque und ist ein Kollege von Hank Schrader, der in beiden Serien Auftritte hat.

© AMC Breaking Bad- & Better Call Saul-Star: Tim Roberts (Nigel Gibbs)

Tim Roberts 1. Breaking Bad-Auftritt: Staffel 2, Folge 2 (insgesamt in 4 Episoden)

(insgesamt in 4 Episoden) Tim Roberts 1. Better Call Saul-Auftritt: Staffel 5, Folge 6 (bisher in 3 Episoden)

19. Breaking Bad-Rückkehr in Better Call Saul: Dr. Barry Goodman

Doktor Barry Goodman (JB Blanc) ist ein Arzt, der gern von Kriminellen in Anspruch genommen wird. In Better Call Saul hat er vor allem mit Gus und Mike zu tun, wobei er später, als in Breaking Bad beide verletzt (bzw. vergiftet) zu seinen Patienten werden, die Priorität klar auf seinen zahlenden Arbeitgeber Gus legt.

© AMC Breaking Bad- & Better Call Saul-Star: Dr. Barry Goodman (JB Blanc)

Dr. Barry Goodmans 1. Breaking Bad-Auftritt: Staffel 4, Folge 11 (insgesamt in 2 Episoden)

(insgesamt in 2 Episoden) Dr. Barry Goodmans 1. Better Call Saul-Auftritt: Staffel 3, Folge 3 (bisher in 3 Episoden)

20. Breaking Bad-Rückkehr in Better Call Saul: Hank Schrader

Walter Whites Schwager, der Polizist Hank Schrader (Dean Norris), nimmt in Breaking Bad eine der zentralen Rollen ein, auch bei der Drogenjagd. Somit darf ein Gastauftritt des Gesetzeshüters in Better Call Saul nicht fehlen, als Jimmy Krazy-8 verteidigt.

© AMC Breaking Bad- & Better Call Saul-Star: Hank Schrader (Dean Norris)

Hanks 1. Breaking Bad-Auftritt: Staffel 1, Folge 1 (insgesamt in 62 Episoden)

(insgesamt in 62 Episoden) Hanks 1. Better Call Saul-Auftritt: Staffel 5, Folge 3 (bislang in 2 Episoden)

21. Breaking Bad-Rückkehr in Better Call Saul: Steven Gomez

Steven Gomez (Steven Michael Quezada) ist Hank Schraders Partner bei der Polizei. Der DEA-Ermittler aus Albuquerque darf in Better Call Saul auftreten, wenn sein langjähriger Kollege erneut auf der Bildfläche erscheint.

© AMC Breaking Bad- & Better Call Saul-Star: Steven Gomez (Steven Michael Quezada)

Steven Gomez' 1. Breaking Bad-Auftritt: Staffel 1, Folge 1 (insgesamt in 33 Episoden)

(insgesamt in 33 Episoden) Steven Gomez' 1. Better Call Saul-Auftritt: Staffel 5, Folge 3 (bislang in 2 Episoden)

22. Breaking Bad-Rückkehr in Better Call Saul: Gale Boetticher

Der deutsch-amerikanische Chemiker Gale Boetticher (David Costabile) wird von Gustavo Fring angestellt, um in seinem (in Better Call Saul noch im Aufbau befindlichen) Untergrund-Labor Meth zu kochen. Später wird er in Breaking Bad zu Walter Whites Assistent, weil dieser bessere Qualität hervorbringt.

© AMC Breaking Bad- & Better Call Saul-Star: Gale Boetticher (David Costabile)

Gales 1. Breaking Bad-Auftritt: Staffel 3, Folge 6 (insgesamt in 7 Episoden)

(insgesamt in 7 Episoden) Gales 1. Better Call Saul-Auftritt: Staffel 4, Folge 3 (bislang in 2 Episoden)

23. Breaking Bad-Rückkehr in Better Call Saul: Lawson

Der Waffenhändler Lawson (Jim Beaver) ist seit 30 Jahren im Geschäft. Kein Wunder also, dass der in Albuquerque ansässige Schusswaffen-Experte sowohl Mike in Breaking Bad als auch Walter White in Breaking Bad zu seinen Kunden zählt.

© AMC Breaking Bad- & Better Call Saul-Star: Lawson (Jim Beaver)

Lawsons 1. Breaking Bad-Auftritt: Staffel 4, Folge 2 (insgesamt in 2 Episoden)

(insgesamt in 2 Episoden) Lawsons 1. Better Call Saul-Auftritt: Staffel 2, Folge 4 (bislang in 2 Episoden)

24. Breaking Bad-Rückkehr in Better Call Saul: Don Eladio

Don Eladio Vuente (Steven Bauer) ist ein ganz großer Namen im mexikanisch-amerikanischen Drogengeschäft. Als Anführer des Kartells sind ihm selbst die Co-Gründer Juan Bolsa und Hector Salamanca unterstellt. Entsprechend seiner hochrangingen Position bleibt er sowohl in Breaking Bad als auch in Better Call Saul mit nur wenigen Auftritten im Hintergrund, auch wenn sein Name häufig fällt.

© AMC Breaking Bad- & Better Call Saul-Star: Don Eladio (Steven Bauer)

Don Eladios 1. Breaking Bad-Auftritt: Staffel 4, Folge 8 (insgesamt in 2 Episoden)

(insgesamt in 2 Episoden) Don Eladios 1. Better Call Saul-Auftritt: Staffel 3, Folge 4 (bislang in 2 Episoden)

25. Breaking Bad-Rückkehr in Better Call Saul: Ira

Der professionelle Einbrecher Ira (Franc Ross) stiehlt in Better Call Saul für Jimmy Hummel-Figuren. In Breaking Bad verkauft er Walter und Jesse "Vamonos" als Fassade ihres Drogenhandels, während er selbst die (legale) Seite des Geschäfts übernimmt (die Ungeziefer-Kontrolle).

© AMC Breaking Bad- & Better Call Saul-Star: Ira (Franc Ross)

Iras Breaking Bad-Auftritt: Staffel 4, Folge 8 (insgesamt in 1 Episode)

(insgesamt in 1 Episode) Iras 1. Better Call Saul-Auftritt: Staffel 4, Folge 3 (bislang in 2 Episoden)

26. Breaking Bad-Rückkehr in Better Call Saul: Wendy

Wendy (Julia Minesci) ist die Prostituierte, die Jimmy in Better Call Saul einspannt, um Howard Hamlin zu diskreditieren (indem er sie als Howard verkleidet aus dem Auto wirft). In Breaking Bad ist sie Meth-abhängig, hat Sex mit Jesse, lässt sich von ihm für ein falsches Alibi einspannen und liefert vergiftete Hamburger an Konkurrenten.

© AMC Breaking Bad- & Better Call Saul-Star: Wendy (Julia Minesci)

Wendys 1. Breaking Bad-Auftritt: Staffel 1, Folge 3 (insgesamt in 3 Episoden)

(insgesamt in 3 Episoden) Wendys Better Call Saul-Auftritt: Staffel 6, Folge 4 (bislang in 1 Episode)

27. & 28. Breaking Bad-Rückkehr in Better Call Saul: No-Doze und Gonzo

Gonzo (Jesus Payan Jr.) und No-Doze (Cesar Garcia) sind ein Gangster-Duo, das als Lieutenants für Tuco Salamanca arbeitet. Gonzo ist dabei auch Tucos Schwager.

© AMC Breaking Bad- & Better Call Saul-Star: Gonzo (Jesus Payan Jr.) und No-Doze (Cesar Garcia)

Gonzos und No-Dozes 1. Breaking Bad-Auftritt: Staffel 1, Folge 6 (insgesamt in 3 Episoden)

(insgesamt in 3 Episoden) Gonzos und No-Dozes Better Call Saul-Auftritt: Staffel 1, Folge 2 (bislang in 1 Episode)

29. Breaking Bad-Rückkehr in Better Call Saul: Spooge

Der Kriminelle Spooge (David Ury) ist in Better Call Saul einer von Jimmys Klienten, der von seinen Diensten für Lalo Salamanca gehört hat. In Breaking Bad ist er drogenabhängig, stielt mit seiner Frau Meth von Skinny Pete, ermordet einen Angestellten und versucht einen Geldautomaten zu knacken.

© AMC Breaking Bad- & Better Call Saul-Star: Spooge (David Ury)

Spooges 1. Breaking Bad-Auftritt: Staffel 2, Folge 5 (insgesamt in 2 Episoden)

(insgesamt in 2 Episoden) Spooges Better Call Saul-Auftritt: Staffel 6, Folge 5 (bislang in 1 Episode)

30. Breaking Bad-Rückkehr in Better Call Saul: Ed

Ed Galbraith (Robert Forster) ist nicht nur Staubsauger-Vertreter, sondern bietet seine Dienste auch in zwielichtigeren Angelegenheiten an, wenn es um neue Identitäten geht. In dieser Funktion kommt er mit Walter, Jesse und Saul in Kontakt.

© AMC Ed (Robert Forster)

Eds Breaking Bad-Auftritt: Staffel 5, Folge 15 (insgesamt in 1 Episode)

(insgesamt in 1 Episode) Eds Better Call Saul-Auftritt: Staffel 5, Folge 1 (insgesamt in 1 Episode)

31. Breaking Bad-Rückkehr in Better Call Saul: Ken

Ken (Kyle Bornheimer) ist ein lauter, anstrengender Aktien-Händler, der in Better Call Saul Jimmy und Kim unfreiwillig teure Tequila-Shots ausgibt. In Breaking Bad hingegen schnappt er Walter White den Parkplatz weg, woraufhin er bei seiner Rückkehr seinen BMW (mit den Nummernschild "Ken Wins") in Flammen stehend vorfindet.

© AMC Breaking Bad- & Better Call Saul-Star: Ken Wins (Kyle Bornheimer)

Kens Breaking Bad-Auftritt: Staffel 1, Folge 4 (insgesamt in 1 Episode)

(insgesamt in 1 Episode) Kens Better Call Saul-Auftritt: Staffel 2, Folge 1 (bislang in 1 Episode)

32. Breaking Bad-Rückkehr in Better Call Saul: Officer Saxton

Officer Saxton (Stoney Westmoreland) tritt in Breaking Bad als namenloser Polizist auf, der Skyler White nach Walters Einbruch in sein eigenes Haus befragt. Erst in Better Call Saul erhält er zumindest einen Nachnamen, als er dem Verschwinden wertvoller Baseball-Karten nachgeht.

© AMC Breaking Bad- & Better Call Saul-Star: Officer Saxton (Stoney Westmoreland)

Officer Saxtons Breaking Bad-Auftritt: Staffel 3, Folge 3 (insgesamt in 1 Episode)

(insgesamt in 1 Episode) Offixer Saxtons Better Call Saul-Auftritt: Staffel 2, Folge 1 (bislang in 1 Episode)

33. Breaking Bad-Rückkehr in Better Call Saul: Peter Schuler

Peter Schuler (Norbert Weisser) ist der Chef der Fast-Food-Abteilung von Madrigal Electromotive GmbH, also der Mutterfirma von Los Pollos Hermanos, und hat dadurch in beiden Serien mit Gus und Lydia zu tun. Seiner Verhaftung nach der aufgedeckten Verbindung zu Gustavo Fring entzieht er sich in Breaking Bad durch Selbstmord via Defibrillator.

© AMC Breaking Bad- & Better Call Saul-Star:

Peters Breaking Bad-Auftritt: Staffel 5, Folge 2 (insgesamt in 1 Episode)

(insgesamt in 1 Episode) Peters Better Call Saul-Auftritt: Staffel 5, Folge 7 (bislang in 1 Episode)

34. Breaking Bad-Rückkehr in Better Call Saul: Stephanie Doswell

Die Immobilienmaklerin Stephanie Doswell (Jennifer Hasty) verkauft in Better Call Saul Mikes Schwiegertochter Stacey ihr Haus und macht als Repräsentantin der Venture Realty Group in Breaking Bad mehrere Hausführungen, die Marie Schrader besucht – wobei sie Hanks Frau als Diebin entlarvt.

© AMC Breaking Bad- & Better Call Saul-Star: Stephanie Doswell (Jennifer Hasty)

Stephanies Breaking Bad-Auftritt: Staffel 4, Folge 3 (insgesamt in 1 Episode)

(insgesamt in 1 Episode) Stephanies Better Call Saul-Auftritt: Staffel 2, Folge 7 (bislang in 1 Episode)

Darüber hinaus tauchen weitere Schauspieler:innen in kleineren Rollen sowohl in Breaking Bad als auch Better Call Saul auf. Da sich bei Darsteller:innen wie Sarah Minnich (Partygirl in BB / HHM-Sekretärin in BCS), Rodger Larance (Taxifahrer, Diner-Besucher und Einkäufer in BB / Bingo-Spieler in BCS), Eddie J. Fernandez (Kartel-Schütze in BB / Plakat-Arbeiter in BCS), Steve Stafford (DEA-Agent in BB / Helikopter-Pilot in BCS), Wendy Scott (Sekretärin in BB / Krankenschwester in BCS), T.C. Warner (Krankenhauspfleger in BB / Altenheim-Betreuer in BCS), Marco Morales (Schütze in BB / Küchen-Schieß-Experte in BCS) und Co. aber nicht eindeutig feststellen lässt, ob sie tatsächlich die gleichen Figuren spielen oder doch unterschiedliche Rollen verkörpern, lassen wir sie hier außen vor.

Wenn weitere Serien-Überläufer als Crossover-Charaktere dazukommen, werden wir diese Liste noch ergänzen. So wurde beispielsweise bereits ein Wiedersehen mit Breaking Bads wichtigsten Figuren angeteast, das uns in Staffel 6 von Better Call Saul noch erwartet.



Breaking Bad im Podcast: Ist die Serie immer noch eine der besten?

Knapp 10 Jahre nach dem Breaking Bad-Finale stürzen wir uns im Moviepilot-Podcast Streamgestöber in die extrem beliebte Serie um den Chemielehrer Walter White, der zum gefürchteten Drogenboss wird.



Neben Erfolgsfaktoren und den unvergesslichsten Szenen sprechen wir im zweiten Teil auch über Serien, die nach Breaking Bad erschienen sind und an den Hit erinnern.

Über welches Breaking Bad-Wiedersehen in Better Call Saul habt ihr euch bisher am meisten gefreut?