Bildgewaltiges Fantasy-Spektakel endlich im Stream: Gigantisches Monster bedroht die Menschheit

Einer der besten Fantasy-Filme des Jahres feiert heute seine Streaming-Premiere. Das Animations-Meisterwerk erzählt von einem gewaltigen Wurm-Monster, das die Menschheit auszulöschen droht.

Was haben ein sprechender Stuhl, die gefährlichste Katze der Welt und ein gewaltiger Energie-Wurm gemein, der überall Erdbeben auslöst? Sie sind alle wichtige Teile der völlig einzigartigen Story von Suzume. Der wunderschöne und extrem emotionale neue Fantasy-Animationsfilm von Makoto Shinkai (Your Name, Weathering with You) ist endlich beim Streamingdienst Crunchyroll verfügbar.

Im Fantasy-Meisterwerk Suzume will ein Mädchen die Welt vor einem Riesenwurm retten

Suzume dreht sich um ein gleichnamiges 17-jähriges Mädchen (deutsche Stimme: Emilia Raschewski), das auf dem Weg zur Schule den geheimnisvollen Sōta (Oscar Räuker) kennenlernt. Wie er ihr schließlich enthüllt, muss er diverse Türen ins Jenseits schließen, durch die ein gigantisches, wurmähnliches Monster in unsere Welt kommen und die Erde zerstören könnte.

Schaut euch hier den Trailer zu Suzume an:

Suzume - Trailer (Deutsch) HD

Blöd nur, dass eine sprechende Katze (Cathlen Gawlich) Sōta in einen Stuhl verwandelt. Fortan macht es sich Suzume zur Aufgabe, gemeinsam mit ihrem geliebten Hocker dem frechen Vieh hinterherzureisen und die Attacken des Riesenwurms zu verhindern.

Was völlig skurril klingt, funktioniert richtig gut. Die Geschichte von Suzume bietet bildgewaltige Fantasy, sprüht vor 1000 Ideen und unglaublich viel menschlicher Wärme. Der Film wurde von der Kritik begeistert aufgenommen (via Metacritic ) und spielte weltweit hunderte Millionen Dollar ein (via The Numbers).

Moviepilot-Redakteurin Jenny Jecke schrieb im Rahmen der Berlinale über Suzume:

[...] Eindruck schinden unscheinbare, warme Bilder, die Suzumes Reise flankieren. Angetrunkene ältere Herrschaften, die sich bei Sake und Musik zugrinsen. Neugierige strahlende Kleinkinder, die entdecken, dass der Stuhl in ihrer Mitte sprechen kann. Ein junger, unglaublich schöner Mann an einem Sommertag. Sie gilt es in Suzume zu retten.

Nicht nur Genre-Fans werden sich freuen, dass der Film jetzt auch hierzulande gestreamt werden kann.

Podcast: Das sind die Netflix-Highlights 2024 vom Sci-Fi-Epos bis zum Fantasy-Remake

Für 2024 wurden bereits viele spannende Netflix-Filme und -Serien angekündigt. Wir stellen euch die 9 spannendsten kommenden Netflix-Projekte vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von einer Sci-Fi-Bestseller-Verfilmung der Game of Thrones-Macher bis zu einer neu aufgelegten Zeichentrick-Serie im Realfilm-Gewand und einem Fantasy-Film mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown erwarten euch viele Highlights im neuen Jahr.

