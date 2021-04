Billiger MCU-Abklatsch heute im TV: Die Trash-Avengers erfüllen verrückte Fan-Träume

Fans von Marvel-Crossovern sollten heute Abend einschalten: Die Trash-Variante der Guardians of the Galaxy, der X-Men und der Fantastic 4 ist heute im TV zu finden.

Auch wenn Wandavision dafür gerade den MCU-Grundstein gelegt hat, werden sich Marvel-Figuren wie die X-Men, die Guardians of the Galaxy und die Fantastic 4 erst in ferner Zukunft die Leinwand-Hände reichen dürfen.

Wer nicht warten will, sollte heute Abend im TV einschalten: Auf Tele 5 zeigt der russische Marvel-Abklatsch Guardians, wie ein Treffen der Superhelden-Teams aussehen könnte.

Die Trash-Avengers retten Mütterchen Russland und die ganze Welt

Der Siegeszug Marvel Cinematic Universe (MCU) hat überall auf der Welt das Bedürfnis geweckt, diesen Erfolg zu reproduzieren. Mit Guardians bekam Russland deshalb seine eigene Heldentruppe nach Avengers- oder X-Men-Vorbild, deren Abenteuer eine wilde Mixtur aus unterschiedlichen Marvel-Versatzstücken sind. Die Story liest sich dabei wie die Blaupause vieler Superhelden-Filme:

Um den Amerikanern im Kalten Krieg ein Schnippchen zu schlagen, hat die Sowjetunion mit geheimen Gen-Experimenten eine Gruppe von Supersoldaten erschaffen. Dabei hat sich der verantwortliche Wissenschaftler selbst in einen größenwahnsinnigen Muskelprotz verwandelt, der in der Gegenwart nach der Weltherrschaft greift. Fluchs werden also Superheld*innen der Arbeit, Guardians genannt, reaktiviert und sollen dem skrupellosen Genzüchter das Handwerk legen.

Was der Plot noch an Ideenreichtum vermissen lässt, machen die Figuren mit einer wilden Mixtur an Marvel-Kopien wett - und liefern den Fans damit ein quasi-Crossover, auf das sie im MCU noch lange warten müssen.

Guardians kopiert haufenweise MCU-Vorbilder

Die auffälligste Kopie steckt dabei bereits im Titel. Insbesondere mit der Figur Arsus lehnt sich Guardians an die MCU-Spaßtruppe der Guardians of the Galaxy an: Der muskulöse Werbär verkörpert nicht nur das Wahrzeichen Russlands, sondern sieht auch ein wenig aus wie ein wildgewordener Rocket auf Steroiden.

© Capelight/Disney Arsus und Rocket

An seiner Seite findet sich Schwertschwinger Khan, der mit Rocker-Mähne und todschicker schwarzer (FFP2-?)Maske an einen gewissen Bucky Barnes/Winter Soldier erinnert.

© Capelight/Disney Khan und Bucky Barnes

Und auch für die anderen Sowjet-Übermenschen scheint jemand tief in die Marvel-Kiste gegriffen zu haben:

Während Zirkusartistin Xenia mit ihrer Unsichtbarkeit Sue Storm von den Fantastic 4 ähnelt, wirkt Steinbändiger Ler mit seinen Schwebetricks ein bisschen wie X-Men-Bösewicht Magneto. Nur eben mit Steinen. Granito. Rockneto. Wie auch immer.

© Capelight/20th Century Fox Ler und Magneto

Schließlich wäre da noch der wahnsinnige Gegenspieler August Kuratov, der als russischer Physiker-Muskelprotz mit modischem Technik-Tanktop erstaunlich viele Eigenschaften mit Iron Man 2-Fiesling Ivan Vanko teilt.

MCU-Abklatsch bei Tele5: Lohnen sich die Trash-Avengers?

© Capelight/Concorde Kuratov und Vanko

Derart wahnwitzig aus dem Marvel-Universum zu kopieren, führt zwar zu skurrilen Resultaten, ist aber eigentlich nur verständlich. Schließlich richtet sich Guardians damit nach einem weltweit bewunderten Maßstab an Superhelden-Abenteuern. Der russische Film scheint dabei aber einfach nicht die richtigen Lektionen mitgenommen zu haben.

Ein austauschbarer Plot ist für einen gelungenen B-Movie-Spaß eigentlich kein Beinbruch, blasse Figuren aber schon. Hat man sich an all den etwas ungeschickten MCU-Anklängen sattgesehen, bietet Guardians erstaunlich wenig Anreiz, mit den flachen Charakteren mitzufiebern.

Übrig bleibt ein Film, der mit seinem fast religiösen Festhalten an etablierten Superhelden-Mustern unfreiwillig unterhält, weil er sich trotz absurd unpassender Dialoge oder zweifelhaften CGI-Effekten immer noch sehr ernst nimmt. Gutmütige Marvel-Fans können also heute Abend um 20.15 Uhr auf Tele 5 einschalten. Wo sonst könnten sie auch die Guardians of the Galaxy, die Fantastic Four und die X-Men in einem Film sehen?

