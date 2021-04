Neue Marvel-Serie löst großes MCU-Problem & begeistert mit den besten Bösen seit langem

The Falcon and the Winter Soldier übertrifft sich mit seinen bösen Figuren selbst. Solche ambivalenten und vielschichtigen Gegenspieler*innen sind in den MCU-Kinofilmen eine Seltenheit.

Achtung, Spoiler zu The Falcon and the Winter Soldier Folge 1-5: Die vierte Folge der neuen Marvel-Serie The Falcon and The Winter Soldier endete mit einem der verstörendsten MCU-Momente. Darin hat der neue Captain America John Walker (Wyatt Russell) endgültig die Kontrolle verloren und ist in einen Blutrausch geraten.

Die 5. Folge der MCU-Serie hält ihn aber nicht in dieser schockierenden Entwicklung gefangen. Stattdessen zeigt The Falcon and The Winter Soldier weiter, wie grandios und vielschichtig vermeintlich böse Figuren sein können. Im Kinofilm-Universum von Marvel ist das sonst eher die Ausnahme. Die blassen, austauschbaren Bösewicht*innen sind hier oft die größte Schwachstelle.

John Walker ist eine grandios ambivalente Marvel-Figur zwischen Gut und Böse

Die zweite Folge der MCU-Serie hatte mich vor einigen Wochen dazu bewegt, eine Verteidigung über John Walker zu schreiben. Für mich hatte die Figur die starke Ablehnung von Sam und Bucky nicht verdient. Mit den letzten Episoden musste ich meine Meinung über den neuen Captain America aber natürlich überdenken.

Plötzlich schien die psychotische Bösartigkeit in Walker durchzubrechen, während er sich spätestens im Finale der vierten Folge in ein mordendes Monster verwandelte. Doch so einfach haben es sich die Macher*innen der Disney+-Serie zum Glück nicht gemacht. Folge 5 von The Falcon and the Winter Soldier hat den Bogen zum charakterorientierten Auftakt geschlagen und sich wieder viel Zeit für die Figuren genommen.

Nach dem brutalen Knochenbruch im Kampf gegen Sam und Bucky zeigt die fünfte Folge von The Falcon and the Winter Soldier einen geschlagenen John Walker. Von der Regierung wird er entlassen und ohne Pension in den vorzeitigen Ruhestand geschickt. Dabei fügt er selbst treffend hinzu, dass es die Regierung war, die ihn zu diesem unkontrollierten Captain America gemacht hat.

Dass er zum Mörder wurde, ist ganz klar verwerflich. Daneben bezieht sich die Marvel-Serie aber auch auf die Umstände, unter denen Walker von der Regierung überhaupt erst in den Superhelden-Anzug gedrängt wurde und schwer mit der Last als Captain America-Nachfolger haderte.

Wenn er dann noch dabei zusehen muss, wie sein Freund und Partner getötet wird, ist John Walker als wütender Berserker immer noch weit von einem gewöhnlichen MCU-Bösewicht entfernt. Vielmehr dürfen wir hier einem zerrissenen Menschen dabei zuschauen, wie er auf seinem unreifen Superhelden-Weg zwischen Gerechtigkeit und Kontrollverlust ständig stolpert.

Auch Karli Morgenthau ist eine starke MCU-Bösewichtin

Ganz ähnlich wie mit John Walker geht die Marvel-Serie auch mit der anderen Bösewichtin um. In der ersten Folge war es noch ein Mysterium, wer sich hinter der bedrohlichen Maske als Anführer der anarchistischen Flag Smashers-Gruppierung verbirgt.

Über mehrere Folgen hinweg hat sich Karli Morgenthau als junge Frau entpuppt, die den Zustand der Welt wiederherstellen will, als die Hälfte der Bevölkerung durch Thanos' Schnippser verschwunden war. In ihren Augen setzt sie sich für eine bessere Welt ein, in der Ressourcen gerechter verteilt sind und alle Menschen zu einer großen Gemeinschaft zusammengeschweißt werden.

Wie bei John Walker ist es auch bei Karli letztlich der falsche Weg, mit dem dieses Ziel erreicht werden soll. Gerade das Gespräch zwischen Sam und der Flag Smashers-Anführerin in Folge 4 zeigt, dass die Ansichten des Helden und der vermeintlichen Bösewichtin gar nicht so weit auseinanderliegen.

© Disney Karli Morgenthau in The Falcon and the Winter Soldier

Von den üblichen 08/15-Bösewicht*innen aus dem Kino-MCU, die im schlimmsten Fall nur als eindimensionale CGI-Gestalten auftreten, könnten sich Figuren wie John Walker und Karli Morgenthau jedenfalls kaum stärker abheben. Gerade durch die längere Laufzeit im Serienformat bei Disney+ hat The Falcon and the Winter Soldier die aufregendsten, vielschichtigsten Bösewicht*innen seit langer Zeit hervorgebracht.

Und da haben wir noch nicht mal über Daniel Brühls Baron Zemo gesprochen, der als schräger Bösewicht gleich noch Inspiration für ein einstündiges Marvel-Tanzvideo wurde.

