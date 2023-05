"Bin ein verdammter Idiot": Sci-Fi-Legende Michael J. Fox lehnte Rolle in Kult-Film ab und bereut es bis heute

Bei einem aktuellen Auftritt sagte Zurück in die Zukunft-Star Michael J. Fox, dass er eine abgelehnte Rolle bis heute bereut. Es geht um einen emotionalen 90er-Hit mit Whoopi Goldberg.

Mit seiner Rolle als Marty McFly in der Zurück in die Zukunft-Reihe wurde Michael J. Fox zum Kult-Schauspieler. Aufgrund seiner Parkinson-Erkrankung zog sich der Star ab 2000 weitestgehend aus dem Geschäft zurück. Durch die neue Apple TV+-Doku Still: A Michael J. Fox Movie gibt es gerade wieder einige öffentliche Auftritte von Fox. Als Gast in einer Talkshow verriet er jetzt, welche abgelehnte Rolle er bis heute bereut.

Michael J. Fox ärgert sich wegen abgelehnter Hauptrolle in Ghost

Laut Deadline war Fox neben Whoopi Goldberg bei ABCs The View zu Gast. Hier sagte er der Schauspielerin direkt, dass es ihn bis heute verfolgt, die Hauptrolle in Ghost - Nachricht von Sam abgelehnt zu haben:

Es gab eine Chance, mit dir zusammenzuarbeiten, die ich verpasst habe. Sie haben schon früh mit mir über Ghost gesprochen. Ich sagte: 'Das wird nie funktionieren.' Ich sagte: 'Whoopi ist großartig, aber es wird nie funktionieren.' Und dann war es großartig und riesig und ich bin ein verdammter Idiot.

Anstelle von Fox übernahm Patrick Swayze die Hauptrolle in Ghost - Nachricht von Sam neben Demi Moore. Die Geschichte um den ermordeten Banker, der seine große Liebe als Geist aus dem Jenseits vor seinem Mörder bewahren will, wurde zur Box Office-Sensation. Mit einem Budget von rund 22 Millionen Dollar spielte Ghost - Nachricht von Sam weltweit über 500 Millionen Dollar ein.

Schaut hier noch den Trailer zu Ghost - Nachricht von Sam:

Ghost Nachricht von Sam - Trailer (Deutsch) HD

In der Talkshow tröstete Goldberg Fox zumindest etwas. Sie sagte ihm, dass es immer noch Zeit gäbe und sie etwas Gemeinsames für eine Zusammenarbeit finden würden.

