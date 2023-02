"Bin ich so unattraktiv?": Marvel-Star Dave Bautista hat es satt, nur Action-Rollen zu bekommen

Marvel-Star Dave Bautista ist vor allem für Action- und Genre-Rollen bekannt. Dagegen sehnt er sich nach romantischen Komödien. Und fürchtet, dafür nicht gut genug auszusehen.

Marvel-Held Dave Bautista kriegt keine romantischen Komödien

Dave Bautista verfolgt seine Schauspielkarriere mit unglaublicher Hingabe. Anders als viele seiner Kollegen aus dem Kreis ehemaliger Wrestler will er sich nicht auf ein Rollenprofil festlegen. Er zeigt sein Action- und Comedy-Talent mit seinen MCU-Auftritten, hat aber etwa in Blade Runner 2049 schon Sensibilität für leise Töne bewiesen. Nur romantische Rollen fehlen.

Gegenüber der Boulevard-Seite Page Six offenbarte er:

Ich weiß, dass ich kein typischer Schauspieler für romantische Komödien bin. Ich sehe etwas grob aus. Aber ich schaue mich im Spiegel an und denke: "Bin ich so unattraktiv? Gibt es etwas, was mich von diesen Rollen ausschließt?" Mir wurden noch nie solche Rollen angeboten. Aber ich suche weiter.

Bautistas Unmut ist, anders als seine Selbstzweifel, sicher nicht unbegründet. Ungeachtet ihres tatsächlichen Talents können es manche Stars schwer haben, aus ihrer Rollen-Schublade zu entkommen. Selbst extrem erfolgreiche Darsteller wie Dwayne Johnson oder Vin Diesel werden vielen nicht als erste Kandidaten für romantische Rollen in den Sinn kommen.

"Es war nicht immer angenehm": Dave Bautista über seinen MCU-Ausstieg

In welchen Filmen ist Marvel-Star Dave Bautista als Nächstes zu sehen?

Dabei bietet Bautistas Hollywood-Zukunft alles andere als dröges Action-Einerlei. In Kürze ist er als von Visionen geplagter Eindringling in Knock at the Cabin zu sehen. Am 3. Mai 2023 folgt sein wohl letzter MCU-Auftritt in Guardians of the Galaxy 3. Gegen Endes des Jahres ist er als finsterer Sci-Fi-Fiesling in Dune 2 zu sehen.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.