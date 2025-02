Bitterböser Sci-Fi-Thriller neu im Stream: 20 Prozent der Weltbevölkerung muss sterben und selbst über Tode entscheiden

Was wäre, wenn nur ein großes Massensterben den Planeten noch retten könnte? Und was, wenn Menschen sich freiwillig melden müssten, ihr Leben zu lassen? Findet es im Stream heraus.

Ein starker Konzept-Thriller mit Sci-Fi-Elementen streamt ab heute endlich in Deutschland: Caitlin Cronenberg, die Tochter von Horrormeister David Cronenberg, nimmt uns in ihrem Spielfilmdebüt Humane mit in eine Welt, in der ein Fünftel aller Menschen sterben muss, damit die Erde weiterleben kann.

Der Thriller Humane spielt eine garstige Idee bis zum bitteren Ende durch

Die Klimakrise hat in der Zukunft von Humane einen kritischen Wendepunkt erreicht. Das einzige, was das Sterben der gesamten Menschheit jetzt noch aufhalten kann, ist eine radikale Reduzierung der Weltbevölkerung. Deshalb beschließen die Regierungen weltweit, dass 20 Prozent der Population zur Euthanasie zwangsverpflichtet werden. Die Auswahl dieser verordneten Sterbehilfe ist angeblich willkürlich. Man kann sich jedoch freiwillig melden oder direkt den Platz zum Tode verdammter Bekannter einnehmen. Am Ende zählt nur, dass die Zahl der Toten stimmt.

Thriller mit Science-Fiction-Idee: Seht hier den Trailer zu Humane

Vor diesem Hintergrund lädt der ehemalige TV-Sprecher Charles York (Peter Gallagher) seine Familie zum Abendessen ein und verkündet ihnen, dass er und seine zweite Frau, die Star-Köchin Dawn (Uni Park), sich zum Wohl der Welt freiwillig zum Sterben gemeldet haben. Nicht alle seiner vier erwachsenen Kinder könnten das allerdings akzeptieren und so versuchen sie, ihm den Entschluss wieder auszureden.

Schnell entbrennen Diskussionen, wer es wirklich "verdient" hat, zu sterben. Bei Pharma-Chefin Rachel (Emily Hampshire), Anthropologe Jared (Jay Baruchel), dem drogensüchtigen Noah (Sebastian Chacon) und Schauspielerin Ashley (Alanna Bale) samt Tochter Mia (Sirena Gulamgaus) prallen sehr unterschiedliche Perspektiven aufeinander. Die Zeit läuft ihnen davon, als der Regierungsbeamte Bob (Enrico Colantoni) vor der Tür steht und erst wieder geht, wenn er seine zwei angemeldeten Leichen hat – egal welche.

Als Sci-Fi-Horror besticht Humane mit Köpfchen und Spannung

Das eigentlich gewaltige Sci-Fi-Szenario einer weltweiten Euthanasie wird in Humane im kleinsten Rahmen ausagiert: der Familie. Wer großen Effekte erwartet, ist hier fehl am Platz. Stattdessen überzeugt der düstere Thriller mit spitzzüngige Dialogen und immer neuen Charakter-Wendungen. Hier wird so drastisch um das eigene Leben geschachert wie zuletzt in Der Kreis bei Netflix.

Während sich die Sympathien verschieben, weil die Figuren immer neue egoistische Facetten an den Tag legen, um die eigene Haut zu retten, zieht der Thriller seine Spannungsschraube kontinuierlich an. Als Gedankenexperimenten mag Humane durchaus satirische Eat-the-Rich-Elemente mitbringen, die generell infrage stellen, ob die wohlhabende Familie es verdient zu leben. Dem Mitfiebern bis zum Schluss tun die ins Extrem getriebenen Figuren aber keinen Abbruch.

Wo ihr den Sci-Fi-Thriller Humane streamen könnt

Humane ist seit dem heutigen 1. Februar 2025 bei Paramount+ * im Abo verfügbar. Der Streaming-Dienst kann auch über einen Amazon-Channel * bezogen werden.

