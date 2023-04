Viel zu unbekannter Sci-Fi-Horror bei Netflix tötet im 2-Minuten-Takt – damit ihr eure Moral hinterfragt

Bei Netflix könnt ihr einen genialen Sci-Fi-Horror-Film schauen, der 87 Minuten Hochspannung garantiert, obwohl seine Idee einfach simpel ist: Alle 2 Minuten muss ein Mensch sterben – nur wer?

Habt ihr schon mal was von Der Kreis (Circle) gehört? Ich bis vor Kurzem nicht. Durch Zufall stolperte ich bei Netflix über den Film aus dem Jahr 2015, der in seinem Genre irgendwo auf das Spektrum zwischen Horror, Science-Fiction und düsterer Sozialstudie fällt. Es wurde ein überraschend aufregender Trip in menschliche Abgründe.

Sci-Fi-Horror bei Netflix: Der Kreis setzt euch die moralische Pistole auf die Brust

Für einen Science-Fiction-Film eher ungewöhnlich, spielt Der Kreis bei Netflix die meiste Zeit an einem einzigen Ort: 50 Menschen erwachen in einem dunklen Raum. Sie stehen in zwei Reihen, im Rund angeordnet, auf festgelegten Markierungen. In ihrer Mitte befindet sich eine schwarze Kugel unbekannter, womöglich außerirdischer Natur. Und diese Kugel bringt den Tod. Wenn jemand seine Markierung verlässt oder wieder zwei Minuten abgelaufen sind, tötet ein Blitzschlag willkürlich eine Person. Die Anwesenden sind offenbar gefangen in einem Menschen-Experiment.

Netflix Der Kreis (2015) - Circle

Doch wie sich herausstellt, haben die Gefangenen von Der Kreis ein Mitsprache-Recht, wer als Nächstes stirbt. Alle Entführten haben eine Stimme und können die Wahl per Mehrheitsentscheidung auf jemand anderen lenken – um so zumindest für die nächsten zwei Minuten zu überleben.

Mit diesem Kniff öffnet Netflix' Sci-Fi-Horror-Film seinen moralischen Abgrund vor uns. Denn verschiedene Ethnien und Altersgruppen sind unter den 50 Teilnehmenden vertreten. Es dauert nicht lange, bis all die unschönen menschlichen Facetten von Egoismus, Rassismus, Vorurteilen und "natürlicher Auslese" von Alten und Kranken an die Oberfläche drängen. Haben Schwangere ein größeres Anrecht zu leben? Was passiert mit Mutter und Kind, wenn am Ende nur eine Person übrig bleiben kann? Fronten bilden sich unter den Anwesenden, die immer gezielter das nächste Opfer auswählen.

Und immer fragen wir uns dabei auch als Netflix-Zuschauende: Was würden wir tun?

Netflix' Sci-Fi-Film Der Kreis legt den Horror der menschlichen Natur offen

Der Kreis von Mario Miscione und Aaron Hann ist ein Konzept-Horror-Film, der vor allem denjenigen Spaß machen wird, die sich in ihren Filmen gern in moralische und manchmal auch bitterböse Zwickmühlen begeben. Denn ebenso schnell, wie sich Lieblinge unter den Sci-Fi-Gefangenen hervortun, können sie ihren Sympathie-Bonus (und ihr Leben) auch wieder verspielen. Ein paar Gesichter wie das von Julie Benz (Dexter) werden euch vielleicht bekannt vorkommen, was aber keine Überlebens-Garantie ist.

Netflix Sci-Fi-Horror-Experiment Der Kreis (2015)

Als dystopische Menschheitsstudie erinnert Der Kreis an Die Tribute von Panem ebenso wie an Squid Game und kombiniert dieses Prinzip mit dem tödlichen Kammerspiel von Werken wie Cube oder Escape Room. Der Netflix-Film legt seinen Fokus aber noch stärker auf die Entscheidung des Überlebens: Würden wir für einen Fremden unser Leben aufgeben? Und was, wenn dieser Fremde ein junges Mädchen wäre?

Die Antworten, die dieses für uns zum Glück nur theoretische Gedanken-Experiment bei Netflix liefert, werden an dieser Stelle nicht verraten. Doch als düsterer Spannungs-Trip lohnt sich der Der Kreis nicht nur für Sci-Fi- und Horror-Fans.

